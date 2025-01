V Precheze unikl do ovzduší oxid siřičitý,dle chemičky to nemělo vliv na ovzduší

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

V přerovské chemičce Precheza, která je součástí koncernu Agrofert, unikl v pátek večer do ovzduší oxid siřičitý. Společnost si není vědoma, že by událost měla negativní vliv na kvalitu ovzduší v Přerově, řekl ČTK Pavel Heřmanský, mluvčí Agrofertu, jehož součástí je Precheza. Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu byla kvalita ovzduší v Přerově v pátek i dnes velmi dobrá.Únik nastal při poruše na zařízení tlakové membrány parního kotle. Ihned po zjištění úniku bylo zařízení odstaveno. Chemička o tom informovala přerovskou radnici, která zprávu zveřejnila na svém webu . Bližší informace o míře znečištění mluvčí radnice Lenka Chalupová nemá, řekla ČTK.

Z areálu chemičky unikl v roce 2014 do ovzduší oxid siřičitý. Stalo se to v noci na 29. října při obnově výroby kyseliny sírové. Limit oxidu siřičitého v ovzduší byl tehdy překročen až šestatřicetkrát. Většina obyvatel Přerova tou dobou spala, dva policisté se ale nadýchali vzduchu nasyceného oxidem siřičitým a museli do nemocnice kvůli popálení a poleptání hrtanu.

Přerovská radnice dnes uvedla, že Precheza vydala v pátek 17. ledna ve večerních hodinách zprávu - ohlášení mimořádné situace na zdroji znečišťování ovzduší. "V ní bylo uvedeno, že došlo při nájezdu výrobny PKS k technické poruše na zařízení tlakové membrány parního kotle," uvedla radnice.

Precheza uvedla, že porucha se projevila únikem SOx do ovzduší. "Ve smyslu platného Provozního řádu zdrojů znečišťování ovzduší došlo ihned po zjištění úniku k odstavení dotčeného zařízení a jeho další provoz bude obnoven až po odstranění závady, na které se pracuje," uvedla chemička.

Precheza je součástí koncernu Agrofert. Pilířem výrobního programu Prechezy je titanová běloba, která nachází uplatnění při výrobě barev, plastů, papíru, umělých vláken i v potravinářském průmyslu.

