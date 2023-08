V ptačím parku u Dubňan na Hodonínsku pomáhají se spásáním koně

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Ondřej Ryška / ČSO Přes rok pomáhají v lokalitě s pastvou čtyři krávy uherského stepního skotu, kterým se ještě loni narodila dvě telata. S pastvou pomáhají i kozy a ovce, dohromady jde asi o 40 kusů.

V ptačím parku Kosteliska u Dubňan na Hodonínsku se pase čtveřice koní. Lichokopytníci podle ornitologů spásáním pomohou k různorodosti prostředí, doplnili krávy, kozy a ovce, které se spásáním pomáhají už delší dobu. V lokalitě jsou koně zatím jen na několik týdnů či měsíců, teprve pak jejich přínos ornitologové vyhodnotí. ČTK to řekl ornitolog Ondřej Ryška.

Ptačí park vzniká v nivě říčky Kyjovky od roku 2020, kdy tu Česká společnost ornitologická zakoupila první pozemky. Se spásáním pomáhají nově tři dospělí koně a jedno hříbě. "Přínosem je, že koně spásají jinak než krávy. Zatímco krávy spasou vše, koně jsou vybíravější, třeba kvetoucí rostliny vynechávají," uvedl Ryška. Koně by tak měli být v tomto přínosem. Na jednotlivých pastvinách se všechny druhy střídají tak, aby to bylo co nejrozmanitější.

"Důležitá je podpora biodiverzity. Podstatné také je, že se pastvou zbavujeme i invazivních druhů rostlin, a větší šanci tak dostávají původní druhy," uvedl ornitolog. Spásáním se podle ornitologů také vytvářejí skvělé podmínky například pro dudky chocholaté, konipasy luční nebo bekasiny otavní.

Přes rok pomáhají v lokalitě s pastvou čtyři krávy uherského stepního skotu, kterým se ještě loni narodila dvě telata. S pastvou pomáhají i kozy a ovce, dohromady jde asi o 40 kusů. Všechny tyto druhy ale nejen spásáním, ale také rozdupáváním luk přispívají podle ornitologů k tomu, aby se v lokalitě lépe dařilo jak ptákům, tak i dalším živočichům a vzácným rostlinám.

Ze vzácných druhů lze na Kosteliskách pozorovat například jeřáby popelavé či orlovce říční, objevil se také kolpík bílý, zpívají tam skřivani lesní. Ornitologové v lokalitě pozorovali například i orlíka krátkoprstého, který na území České republiky zalétá jen vzácně a pouze výjimečně se zdrží delší dobu na jednom místě.

Ještě v roce 2019 bylo území v nivě říčky Kyjovky neprostupnou džunglí zarostlou invazními druhy rostlin. V roce 2020 ornitologové začali kosením, vyřezáváním dřevin a pastvou ovcí vytvářet vhodné podmínky pro mokřadní, vodní i luční ptáky. V ptačím parku ornitologové pozorovali kolem 200 druhů ptáků. Věří, že díky pastvě a dalším opatřením jejich počet ještě poroste.

