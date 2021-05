V řece Bílině došlo k hromadnému úhynu ryb, voda je zakalená a zapáchá po neznámé látce

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Došlo k hromadnému úhynu ryb v řece Bílině. Řeka je silně zakalená a zapáchá po zatím neznámé látce, aktuálně jsou... Zveřejnil(a) Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz dne Neděle 2. května 2021

Řeka Bílina je zakalená a zapáchá po zatím neznámé látce, ryby v ní hromadně uhynuly. Co za látku do vody uniklo, potvrdí odebrané vzorky. Rozsah úhynu zvířat a případný zdroj úniku látky rybáři zjišťují. Zástupci Českého rybářského svazu to uvedli na facebooku.

Do Bíliny jsou pravidelně vysazovány nové ryby. Školáci tam na podzim v roce 2019 vypustili například cejny, okouny či kapry za cílem revitalizace řeky. Bílina totiž protéká nejprůmyslovější oblastí České republiky s velkou ekologickou zátěží. Za poslední tři desetiletí se však čistota vody v řece výrazně zlepšila.

Úhyn desítek ryb zaznamenali v dubnu i v Otíně u Jindřichova Hradce. Do toku zřejmě rovněž unikla neznámá látka. Opakovaně unikly neznámé látky také do řeky Bečvy. Nejzávažnější únik, ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihl řeku v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku.

