V řece Bílině se objevila bílá pěna, je neškodná, zřejmě ji způsobil saponát

Bílá pěna se objevila pod jezy a v prudkých úsecích řeky Bíliny nedaleko Stadic, části obce Řehlovice na Ústecku. Na místě dnes zasahovali také hasiči. Mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan ČTK řekl, že nešlo o nebezpečnou látku. Mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský ČTK informoval, že šlo zřejmě o saponát. Do řeky unikl v noci, žádné ryby neuhynuly.

"Nejednalo se o nebezpečnou látku. Zásah byl ukončen," řekl k tomu Marvan, podle kterého se hasiči na místo vypravili dnes ráno. Pracovníci povodí zkontrolovali dešťové i splaškové kanalizace, původce však zůstává neznámý, uvedl Svejkovský. "Pod každým jezem to způsobuje obrovské pěnění," podotkl. Látka ale podle něj není škodlivá. "Únik byl v noci, to znamená, že by již nějaké ryby uhynuly a nic takového se nestalo," dodal. Podobné úniky se dějí několikrát do roka. Během pandemie koronaviru se zřejmě vlivem útlumu průmyslové činnosti jejich počet snížil.

