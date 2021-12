V roce 2030 budou nejméně polovinu modelů Škody Auto tvořit elektromobily

Pavel Hanzl 1.12.2021 16:04 Reaguje na Zbyněk Šeděnka

záleží, kdo bude u vlády. Pokud zase loupežníci, tak si to vyberou nějak jinak, nejlépe na dluh.

Ovšem rozumně hospodařící vláda by neměla mít problémy, ovšem to co tady napáchal soudruh se bude hódně dlouho spravovat. Pokud tu vezmou do ruky rozumní lidé, zlatej Kalousek!!

