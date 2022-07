V Saském Švýcarsku hasí požár devět vrtulníků, rozsah je proti Česku čtvrtinový

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Požár v Saském Švýcarsku hasí devět německých vrtulníků, rozsah zasaženého území je oproti Česku asi čtvrtinový. Na tiskovém briefingu v Hřensku to řekl saský ministr vnitra Armin Schuster. Pokud by se situace zhoršila, je podle něj možné, že bude Německo muset požádat o mezinárodní pomoc. Saský ministr dodal, že je možné, že budou německé síly nasazeny i v Česku.

Požár se do Saského Švýcarska rozšířil v pondělí ráno z národního parku České Švýcarsko. Na jeho hašení se podílí stovky německých hasičů a policistů. V Českém Švýcarsku se požár rozšířil až na plochu 1200 hektarů. Na české straně musely být kvůli požáru evakuovány stovky lidí, v Německu k evakuaci zatím podle Schustera přistoupit nemuseli.

Na německé straně zasahuje zhruba 350 hasičů a 150 policistů. Požárníci zatím utrpěli podle saského ministra pouze drobná poranění. Obyvatelé nebyli požárem nijak dotčeni.

Podle hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera (ANO) hrozí, že by mohla klesnout voda v Labi, odkud vrtulníky nabírají vodu na hašení. "To už jsme komunikovali, povodí na tom pracuje," řekl hejtman. Schiller zdůraznil také potřebu budoucích přeshraničních cvičení hasičů. Kraj podle něj nyní poskytuje zázemí i německým hasičům.

Schuster zdůraznil potřebu koordinace zásahu. Česká a saská strana si podle něj vyměnily kontakty, aby mohly zejména letecký provoz nad oblastí sladit. Úspěšný může být zásah podle Schustera jedině tehdy, pokud se podaří zorganizovat co nejvíce hašení ze vzduchu.

Podle českého náměstka ministra vnitra Jiřího Nováčka si Česko a Sasko vymění styčné důstojníky. "Abychom věděli v reálném čase, co se děje," vysvětlil Nováček. Dodal, že nasazení sedmi vrtulníků a čtyř letadel na české straně je dostatečné, konkrétně letadla se podle něj nyní soustředí právě na to, aby se požár nešířil dále do Německa.

Kvůli napjaté situaci v Sasku zpřísnilo hlavní město spolkové země Drážďany pravidla pro vstup do lesů na svém území. Nařízení bude platné až do konce září, za porušení zákazu hrozí pokuty 2500 až 10.000 eur (61.400 až 246.000 korun).

reklama