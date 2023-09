V soutěži o biopotravinu roku letos zvítězila Biofarma Sasov se svou slaninou

Zdroj | PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

V soutěži o biopotravinu roku letos zvítězila jihlavská Biofarma Sasov se svou bioslaninou z přeštického prasete. Porota vybrala vítěze ze 118 přihlášených potravin v biokvalitě, z toho 70 bylo vín. Soutěž pořádá PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, jehož zástupci v Praze spolu s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL) předali ceny vítězům.

Potraviny v biokvalitě pochází z ekologického zemědělství, které hospodaří mimo jiné bez použití průmyslově vyráběných hnojiv nebo pesticidů. Výborný řekl, že ekologické zemědělství považuje za součást českého zemědělství a nemělo by se stavět proti konvenčnímu hospodaření. Podle něj je v současné době v Česku 5354 ekologických farem, které hospodaří na téměř 600.000 hektarech půdy. Loni bylo farem 5057. "Od roku 2017 se trh s biopotravinami více než zdvojnásobil na 10,2 miliardy korun," doplnil Výborný.

Podle něj je nyní v ekologickém režimu necelých 17 procent zemědělské půdy v ČR a ambicí vlády je, aby to do roku 2030 byla čtvrtina půdy. Ekologické zemědělství ministr označil za skloubení kvality a šetrného přístupu ke krajině a považuje za důležité, aby se biopotraviny dostaly do veřejného nebo školního stravování.

"Dle mého názoru jsou biopotraviny budoucnost a je to správná cesta," doplnil k tomu Martin Klanica, ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce, která se na organizaci soutěže podílí.

Biofarma Sasov získala ocenění za nejlepší biopotravinu po páté. Slaninu, se kterou letos vyhrála, vyrábí z původního českého plemene černostrakatého přeštického prasete. Josef Sklenář z vítězného podniku řekl, že ekologicky hospodaří 25 let. Podnik si postavil vlastní jatka a postupně přešel na chov právě přeštických prasat. Dnes chová farma 1000 prasat. První ocenění farma získala za biouherský salám.

V soutěži porota vybrala také vítěze kategorie steaková masa, kde prvenství získal hovězí tomahawk steak z podniku Mistrovský dvůr. Mezi potravinami rostlinného původu vyhrál mošt z Moštárny Hostětín, mezi biovíny Ryzlink rýnský 2021 z vinařství Marcinčák Mikulov a v kategorii biopotravin pro gastronomii zvítězil podnik Živá farma se svým produktem Velká rajčatová ochutnávka.

Dnešní vyhlášení soutěže zároveň zahájilo 19. ročník osvětové kampaně ministerstva zemědělství nazvané "Září - Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství".

