V Tučapech na Táborsku chybí kvůli suchu pitná voda, obec ji vozí v cisternách

V obci Tučapy na Táborsku chybí kvůli suchu pitná voda, obec ji poslední dva víkendy musela lidem vozit v cisternách. Poté, co byl kvůli kůrovci vykácený kus lesa, mají Tučapy z hlavního zdroje vody třetinu potřebného stavu. Naplno teď využívají i všechny náhradní zdroje. Obec se chce do několika měsíců připojit k soustavě, kterou provozuje Jihočeský vodárenský svaz, řekl ČTK starosta Pavel Novák (SDH Dvorce). O víkendech je v obci asi s 800 stálými obyvateli kvůli rekreantům až o 300 lidí víc. Vedení obce doporučilo, aby si lidé nenapouštěli bazény. Upozornila na to Česká televize. Jihočeský kraj nebude vyhlašovat stav nedostatku vody, uvedli jeho zástupci na dotaz ČTK.

Hlavní zdroj, ze kterého obec napájí vodojem, jsou jímací zářezy, studně, v místní části Brandlín. Jsou u lesa, který se předloni a loni vykácel, kvůli kůrovci. "Voda se tam tedy obrovsky odpařuje, to zaprvé. Zadruhé tady za poslední dobu hrozně málo pršelo. V minulém týdnu, kdy Český hydrometeorologický ústav vydal prohlášení, že může spadnout poměrně hodně vody, tak u nás spadlo sedm milimetrů, a rybníky vedle jsou na polovičním stavu," řekl starosta.

Z hlavního zdroje vody by měla mít obec denně 60 až 80 metrů krychlových vody do vodojemu, teď je to zhruba třetina. Zatím využívá náhradní zdroje, vrtů v jižní části obce. Vznikly i proto, kdyby voda chyběla. "Když to těmi vrty tlačíme do vodojemu, prodražuje se ta služba jako taková, protože energie dnes není nic levného. Druhá věc, ty vrty jsou na hraně kapacity. Zatím zabezpečujeme, ale když přijde víkend a najede sem spousta rekreantů, místní se vrátí z pracovních pozic, tak voda nestačí, a v minulém i předminulém týdnu jsme museli navážet vodu cisternami," řekl starosta.

V místní části Dvorce je také vodovod, jako další náhradní zdroj. Když dopadnou dobře bakteriální rozbory, obec napojí Dvorce příští týden na tento vodovod. "Teď využíváme všechny náhradní zdroje, jedeme na maximum. V tuto chvíli máme zajištěnou vodu i za cenu, že o víkendu jednu, dvě cisterny navezeme," řekl Novák. O víkendu stoupá spotřeba vody v obci víc než dvojnásobně.

Kraj zatím žádná opatření proti suchu nechystá. "Jednalo se o místní problém, zatím byl i ojedinělý. Stav nedostatku vody podle vodního zákona není v současné době třeba vyhlašovat," řekla ČTK Hana Brožková z kanceláře hejtmana.

V půdě podle portálu Intersucho na velké většině území republiky chybí vláha, proti průměrnému stavu z let 1961 až 2010. Tři nejhorší stupně sucha ze šesti jsou na 17 procentech území ČR. Jde o jižní Čechy, především povodí Lužnice, o část Jesenicka. Sucho zůstává v Ústeckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji, v hlubší vrstvě také v Polabí.

Jihočeská vodárenská soustava měří přes 550 kilometrů, vodu z ní pije a používá 400 000 Jihočechů, téměř dvě třetiny obyvatel kraje. JVS je největším producentem pitné vody na jihu Čech. Svaz zásobuje 174 měst a obcí, z nichž ale některé provozují i vlastní zdroje vody. Vlastníkem svazu je 268 obcí a měst.

