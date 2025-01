V ulicích Prahy se po novoročních oslavách uklidilo 28,71 tun odpadu. Méně než loni

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pracovníci Pražských služeb z ulic po letošních novoročních oslavách odvezli zhruba 29 tun odpadu, méně než před rokem, kdy to bylo 36 tun. ČTK to sdělil mluvčí městské firmy Alexandr Komarnický. Úklid zajistilo asi 44 pracovníků ručního čištění a desítky kusů strojní techniky. Uklízecí čety se zaměřily především na úklid Václavského a Staroměstského náměstí a jejich okolí, Královskou cestu, Karlův most, Malostranské náměstí či Nerudovu ulici a Hradčanské náměstí.Úklid podle Komarnického začal na některých místech již hodinu po půlnoci a kompletně byl dokončený kolem 13:00. Velká náměstí jako Staroměstské a Václavské však pracovníci uklidili do 09:00. Odpad skončil v malešické spalovně.

"Ve srovnání s loňským 1. lednem byl ten letošní jiný například v tom, že snad nejvíce lidí slavilo a zanechalo po sobě nepořádek na Staroměstském náměstí. Zřejmě kvůli pracím na Václavském náměstí. Jsme rádi, že nesněžilo, to vždy úklid komplikuje," uvedl mluvčí.

Při loňském novoročním úklidu pracovníci Pražských služeb sesbírali téměř 36 tun odpadu, o rok dříve to bylo zhruba 28 tun.

reklama