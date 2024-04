V USA se obrátil na střechu vůz s živými lososy, 70 000 se jich dostalo do řeky

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin LaBar / Flickr Státní úřad Oregon Department of Fish & Wildlife (ODFW) už desítky let takto podporuje tamní populace lososů zdecimované výstavbou čtyř přehrad v 60. a 70. letech.

Na severozápadě amerického státu Oregon se v ostré zatáčce převrátil na střechu kamion, který převážel přes 100 000 mladých lososů čavyča. Pro rybí pasažéry mohla nehoda znamenat jistou smrt, voda z poškozené nádrže s lososy ale začala vytékat přímo na břeh říčky vedle silnice. Do vody se podařilo dostat přes 70 000 rybám a podle odhadů přežijí, píší americká média.

Asi šestnáctimetrový kamion ryby převážel z nedaleké sádky, odkud měly asi tři hodiny cestovat k vyznačenému místu na břehu řeky Imnaha. Po několikadenní aklimatizaci v nádrži měly být asi 18 měsíců staré ryby vypuštěny do řeky a vydat se na tisíc kilometrů dlouhou cestu do Tichého oceánu. Státní úřad Oregon Department of Fish & Wildlife (ODFW) už desítky let takto podporuje tamní populace lososů zdecimované výstavbou čtyř přehrad v 60. a 70. letech.

Řidič však z nejasné příčiny nezvládl ostrou zatáčku a 36tunový kamion se obrátil na stranu spolujezdce a smýkal sebou po vozovce, dokud nepřepadl přes kamenný násep, který jej obrátil na střechu.

Šofér utrpěl jen lehká zranění, nehodu však nepřežilo kolem 26 000 lososů, asi pětina z celkového počtu, který měl být letos do řeky Imnaha vypuštěný. Ztráta bude podle odhadů odborníků znamenat, že za několik let se na místo vrátí o 500 až 900 dospělých ryb méně.

