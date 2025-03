V zoo Dvůr Králové se narodilo další mládě kriticky ohrožených bongů horských

Foto | Helena Hubáčková / Safari Park Dvůr Králové

V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku se na začátku března narodilo další mládě kriticky ohrožených antilop bongů horských. Předchozí mládě se narodilo letos 13. ledna, sdělil mluvčí zoo Michal Šťastný. Bongů v přírodě žije kolem 90 až 100 jedinců. Nynější mládě je opět samice a je 109. přírůstkem bongů v historii zoo Dvůr Králové.Mládě porodila samice Kari, otcem je opět chovný samec Demba. Než se mládě naučí považovat stáj za bezpečné místo, kam se má vracet, zůstane s matkou v zázemí zoo. Později se připojí ke stádu. Včetně posledního přírůstku ve Dvoře Králové žije jeden samec a pět samic bongů horských.

Samičku narozenou v lednu mohou návštěvníci nyní již vidět ve venkovním výběhu. Chovatelé ji do něj mohli vypustit díky nynějšímu oteplení. "Délka pobytu venku se bude prodlužovat s tím, jak se bude oteplovat," uvedl Šťastný.

Antilopy bongo zoo chová od roku 1974. Zvířata tehdy dovezl přímo z Afriky tehdejší ředitel zoo Josef Vágner. V roce 1975 byl safari park první zahradou v tehdejším Československu, které se bongy horské podařilo rozmnožit. Svými více než 100 odchovy se dvorská zoo významně zasadila o vybudování takzvané pojistné populace v zoologických zahradách.

Bongo horský je jednou z největších antilop, samci váží až 300 kilogramů. Žijí ve vyšších nadmořských výškách. Obě pohlaví mají spirálovitě zahnuté rohy, úzký profil jejich těla jim umožňuje snadný pohyb v lesích. Na rozdíl od ostatních lesních antilop žijí ve stádech, která v minulosti dosahovala počtu až 80 jedinců, tedy téměř tolik, kolik je dnes všech dospělých bongů horských v přírodě.

Safari park podporuje záchranu bongů i přímo v Africe, a to spoluprací s Mount Kenya Wildlife Conservancy, která usiluje o návrat bongů horských na svahy nejvyšší keňské hory Mount Kenya. Do přírody by se měla vrátit zvířata odchovaná v zajetí. Nedávno zamířilo do Keni 14 bongů ze zoologických zahrad v USA.

Dvorská zoo se specializuje na Afriku, velmi úspěšná je i v chovu nosorožců, zeber, hyen či hrochů. Zoo patří kraji a je nejvyhledávanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni ji navštívilo rekordních 730.000 lidí.

