V Zoo Praha se narodilo 250. hříbě koně Převalského, přírůstek je i v Mongolsku

Foto | Oliver Le Que / Zoo Praha Letošní jubilejní 250. hříbě koně Převalského se narodilo 3. května hřebci Lenovi a klisně Tanie v chovné stanici Zoo Praha v Dolním Dobřejově.

Pražská zoo přivítala 250. hříbě koně Převalského. Narodilo se v květnu v chovné stanici zoologické zahrady v Dolním Dobřejově, sdělil Filip Mašek z pražské zoo. V Mongolsku se podle Maška nedávno také narodilo hříbě třetí generace z převozů divokých koní z Evropy do této země, které organizovala pražská zoo. Území Mongolska je původním domovem těchto koní.

Mašek připomněl, že počátkem června uplynulo 30 let od prvního transportu divokých koní z Evropy do Mongolska, na kterém se pražská zoo podílela. První transport pak zoo zorganizovala v roce 2011 a dosud, ve spolupráci s Armádou ČR, provedla devět převozů celkem 34 zvířat.

"V Mongolsku už se z našich transportů narodilo hříbě třetí generace. Klisna Anežka, kterou jsme z Prahy do Gobi přepravili v roce 2012, má teď na místě už své pravnouče," uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Dodal, že návrat divokých koní se daří lépe, než si kdysi dokázal představit. Podotkl také, že má radost i z novorozeného hříběte v Dolním Dobřejově.

Podle zoo také dostává obrysy plán na první transport divokých koní z Evropy na východ Mongolska. Dosavadní převozy mířily do střední a západní části země. Stáda tam obývají tři lokality - v hornaté oblasti Chustaj Nurú ve středu země žije podle aktuálních sčítání 422 koní, v západomongolských rezervacích Gobi B a Chomin Tal je pak dalších 516 zvířat. Tato populace je podle zoo životaschopná, a proto má další převoz cílit na východ. Zástupci zoo tento záměr oznámili už dříve.

Bobek také uvedl, že transport koní do východního Mongolska byl v plánu už před desítkami let, ale paradoxně k němu nikdy nedošlo. Podle Bobka zbývá zoo a tuzemským i mongolským organizacím, které na akci spolupracují, posoudit už jen dvě z lokalit předvybraných před dvěma lety.

Jedna je v blízkosti bojišť druhé světové války u Chalchyn golu, druhá leží o něco jižněji, u Hadí řeky. Experti zkoumají, zda je v lokalitách vhodný terén a dostatek vodních zdrojů, ale i jaký je průběh tamních zim, či výskyt chorob, které by mohly koně ohrožovat. Převoz by se podle zoo měl uskutečnit během několika následujících let.

Kůň Převalského je posledním žijícím divokým druhem koně. Pražská zoo je chová od roku 1932 a od roku 1959 vede mezinárodní plemennou knihu. V současnosti však lidé koně Převalského v trojské zoo nespatří. Kvůli plánované rekonstrukci areálu v okolí lanovky je totiž většina stáda umístěna v chovné stanici v Dolním Dobřejově, čtyři koně jsou pak ve výběhu na Dívčích hradech v Praze 5. Koně Převalského by podle dřívějších informací měli návštěvníci v zoologické zahradě znovu spatřit na jaře 2024.

