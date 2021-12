Vánoční stromky z Ralska ozdobí dětské domovy, školy i domy seniorů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | PhotographyByMK / Shutterstock Převážnou část stromků tvoří borovice, která je typickou dřevinou unikátní přírodní oblasti mezi Bezdězem a Ještědem.

Vánoční stromky z Ralska potěší děti v dětských domovech, školách i mateřinkách a také seniory v pobytových zařízeních. Pracovníci Vojenských lesů a statků Mimoň (VLS) jim včera rozvezli 50 stromků, převážně boroviček. Tradiční předvánoční akce se letos koná popatnácté, řekl ČTK mluvčí vojenských lesů a statků Jan Sotona.

"Stromky pro dětské domovy v kraji mají u nás již letitou tradici, poprvé jsme je dětem dodali v roce 2006. I letos půjde tradičně o stromky, které je třeba v porostech vyřezat v rámci pěstebních zásahů. Nejsou možná tak dokonalé, jako stromky pěstované speciálně pro Vánoce na plantážích, o to více ale budou odpovídat vánočním tradicím. A všechny mají certifikát PEFC, který dokládá, že pocházejí z lesů, v nichž se hospodaří trvale udržitelným způsobem," doplnil ředitel divize VLS Mimoň Roman Vohradský.

Převážnou část stromků tvoří borovice, která je typickou dřevinou unikátní přírodní oblasti mezi Bezdězem a Ještědem. Lesníci Vojenských lesů a statků je dnes, před adventním víkendem, rozvezli do osmi dětských domovů do Frýdlantu, České lípy, Semil, Hamru na Jezeře, Krompachu, Jablonného v Podještědí, Dubé-Deštné, ale i do dětského domova Sluníčko přímo v krajském městě. Další dvě desítky stromků z Ralska darovali lesníci mateřským školám a dalším školním zařízením na Českolipsku a také domům seniorů v Mimoni a ve Stráži pod Ralskem.

Obdarovat děti v dětských domovech může i veřejnost prostřednictvím Vánočního stromu splněných přání. Charitativní akce Květoslavy Pěčkové se letos koná počtyřiadvacáté, za ty roky dokázala splnit tisíce dětských přání a ani koronavirus projekt nezastavil. Vánoční strom se letos přestěhoval do centra Liberce do Nákupní galerie Plaza jen pár kroků od radnice. "Přispět ale mohou lidé také v Turnově, kde je menší odnož stromku v muzeu," řekla ČTK Pěčková. Dárci mají možnost si vybrat z bezmála 500 lístků s přáním a koupit dárek konkrétnímu dítěti. Ten pak vánočně zabalí a doručí do 13. prosince k vánočnímu stromu. O dva dny později si je pak ředitelé dětských domovů převezmou.

