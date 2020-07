Včelám ubývá obživa, kvůli suchu i nevhodné výsadbě

Jiří S 9.7.2020 12:02 Reaguje na PavelA

To jste popsal také dobře.



Musím k tomu zareagovat, že je mi občas smutno, když vidím, jak včelař převeze úly k řepce a nechá je tam celou dobu. Náš agronom je také včelař a toto by nikdy neudělal, protože ví, že by byly oslabené, je důležité občas nebýt líný. Ale je snazší plivat na zemědělce.

