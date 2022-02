Ve Skotsku objevili pozůstatky zřejmě největšího ptakoještěra z období jury

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos "Na konci křídy, když dopadl asteroid, žili pterosauři, kteří byli velcí jako stíhačky," řekl Brusatte s odkazem na masové vymírání před 66 miliony let, které vyhubilo většinu dinosaurů a nespočet dalších tvorů. Ilustrační foto

Remains of ‘world’s largest Jurassic pterosaur’ recovered in Scotland https://t.co/wHDbuuHj4e — Guardian news (@guardiannews) February 22, 2022

Skotští paleontologové oznámili, že objevili kosterní pozůstatky zřejmě největšího ptakoještěra z období jury. Objev ukazuje, že pterosauři s rozpětím křídel 2,5 metru existovali asi o 25 milionů let dříve, než odborníci dosud předpokládali. Informoval o tom britský list The Guardian.

"Když tento tvor žil před zhruba 170 miliony let, byl to největší živočich, který kdy létal. Alespoň z toho, co víme," řekl Steve Brusatte z Edinburské univerzity, který se podílel na studii popisující objev. "Vývoj velkých pterosaurů jsme skutečně posunuli v čase," dodal.

Dřívější nálezy podle vědce naznačovaly, že pterosauři v jurském období nedosahovali větších rozměrů než asi 1,6 až 1,8 metru v rozpětí křídel a výrazně větší velikosti dosáhli až v období křídy.

"Na konci křídy, když dopadl asteroid, žili pterosauři, kteří byli velcí jako stíhačky," řekl Brusatte s odkazem na masové vymírání před 66 miliony let, které vyhubilo většinu dinosaurů a nespočet dalších tvorů.

Brusatte uvedl, že nový objev je pozoruhodný svou velikostí. Fosilie ptakoještěra je kompletní asi ze 70 procent. To je u těchto tvorů výjimečné, protože stěny některých jejich kostí nejsou o mnoho silnější než list papíru. Vědci z analýzy kosterních pozůstatků zjistili, že se jednalo o dospívajícího pterosaura. Rozpětí křídel dospělého jedince tak mohlo být větší než tři metry. Tým rovněž zjistil, že zvíře mělo pravděpodobně velmi dobrý zrak.

Zkamenělinu objevila doktorandka Amelia Pennyová, která si lebky tohoto tvora všimla během terénních prací na ostrově Skye v roce 2017. "Nepodobala se ničemu, co jsem kdy viděla. Vyrůstala jsem v Přírodopisném muzeu v Londýně a četla o objevech zkamenělin Mary Anningové na jurském pobřeží, což rozhodně ovlivnilo mé rozhodnutí stát se paleontoložkou," dodala. "Ale nikdy bych si netroufla očekávat, že se mi podaří objevit nového jurského plaza, zvláště pak zkamenělinu takového významu," dodala vědkyně.

Odborník na pterosaury z Leicesterské univerzity David Unwin, který se na výzkumu nepodílel, uvedl, že je sporné, zda nově objevený tvor byl největší ve své době. Poznamenal, že některé dosud objevené fragmenty kostí naznačovaly, že podobně velcí pterosauři žili v období střední jury. Dodal ale, že i tak jde o velice významný nález. Zkamenělin z této doby je málo a kompletní pozůstatky jsou ještě vzácnější.

