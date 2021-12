Ve Šluknovském výběžku vznikla nová přírodní památka Vlčice

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ve Šluknovském výběžku je nová přírodní památka Vlčice. Zřídil ji Ústecký kraj na návrh odboru životního prostředí. Řekl to hejtman Jan Schiller (ANO). V dané oblasti je množství starých lesních porostů, kde se vyskytuje velký počet ohrožených druhů živočichů a hub.

Vrch Vlčice a jeho okolí patří do katastru obce Staré Křečany. "Zřízení přírodní památky Vlčice je navrhováno k ochraně fragmentu přirozených bučin s unikátním podílem stromů starších 250 let. Taková věková struktura potvrzuje mimořádnou kontinuitu lesního prostředí a pro hospodářský les je výjimkou i v celostátním měřítku," je uvedeno v záměru k vyhlášení zvláště chráněného území.

Rozloha památky je zhruba 27 hektarů. Plocha má vysoký podíl mrtvého dřeva a odumírajících stromů, kde žije velké množství hmyzu a ohrožené druhy. "Stanovili jsme podmínky ochrany tohoto území. Z naší strany by mělo jít o signál směrem k obyvatelům, že máme zájem na ochraně přírody," uvedl Schiller.

Na území Ústeckého kraje je Národní park České Švýcarsko, CHKO České středohoří a CHKO Labské pískovce. Uvažuje se o zřízení CHKO Krušné hory. "V tomto případě kraj nabízí, že bude prostředníkem mezi vládou a lidmi, kterým vysvětlí, co by to znamenalo. Teď musíme počkat, jak se k tomu záměru nová vláda postaví," uvedl náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).

Krušné hory jsou územím o rozloze 6000 kilometrů čtverečních podél hranice s Německem, na české straně hranice je zhruba čtvrtina. Česko má 26 chráněných krajinných oblastí, které pokrývají 15 procent rozlohy země. Krušné hory jsou zmiňovány v koncepčních materiálech ochrany přírody a krajiny mezi územími, která jsou pro vyhlášení CHKO vhodná.

