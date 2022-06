Ve státě New York schválili návrh zákona omezujícího těžbu kryptoměn pomocí energie z fosilních paliv

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Těžba kryptoměn vyžaduje specializované počítače, které spotřebovávají obrovské množství energie. Podle loňské analýzy Cambridgeské univerzity, bitcoin spotřebuje za rok zhruba dvakrát více elektřiny než Česká republika.

Zákonodárci amerického státu New York schválili přelomový návrh zákona, které má zamezit rozšiřování těžby kryptoměn za pomoci energie z fosilních paliv. Podle příznivců tohoto ekologického opatření je zákon první svého druhu. O tom, zda vejde v platnost, rozhodne demokratická guvernérka státu Kathy Hochulová.

Návrh zákona požaduje dvouleté moratorium na těžbu některých kryptoměn, které k ověřování blockchainových transakcí používají metody ověřování proof-of-work. Těžba metodou proof-of-work, která vyžaduje složité zařízení a velké množství elektrické energie, se používá mimo jiné k vytváření bitcoinů. Ethereum přechází na energeticky méně náročný proces, ale minimálně ještě několik měsíců bude tuto metodu používat.

Guvernérka Hochulová může návrh zákona vetovat, nebo schválit. Uvedla, že se chce ujistit, že návrh vyvažuje ekonomické a ekologické zájmy.

Ekologičtí aktivisté lobbující za návrh zákona uvedli, že elektrárny spalující zemní plyn, které se využívají pro těžbu kryptoměn, ohrožují schopnost státu splnit dlouhodobé klimatické cíle.

Ve státě New York se nacházejí desítky elektráren na fosilní paliva, které by mohly být přeměněny na těžební provozy, uvedla Liz Moranová z neziskové organizace Earthjustice.

Zastánci kryptoměn mají za to, že opatření by omezilo hospodářský rozvoj státu New Yorku. Podle společnosti Blockchain Association by se těžební provozy přesunuly do jiných států.

Těžba kryptoměn vyžaduje specializované počítače, které spotřebovávají obrovské množství energie. Podle loňské analýzy Cambridgeské univerzity, bitcoin spotřebuje za rok zhruba dvakrát více elektřiny než Česká republika. Kdyby byl bitcoin státem, patřil by mezi třicet zemí s největší spotřebou elektrické energie.

