Ve Walesu padl teplotní rekord, opalovací krém potřebují i prasata

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ve Walesu včera padl teplotní rekord. V Gogerddanu ve středozápadní části země teploměr ukázal 35,3 stupně Celsia, čímž překonal dosavadní rekord 35,2 stupně z roku 1990. Na zemědělské Královské velšské přehlídce museli majitelé chránit opalovacími krémy nejen sebe, ale i prasata, píše web stanice BBC. Veterinářské organizace vydávají pokyny, jak chránit ve vedrech domácí mazlíčky.

Podle odhadů britského meteorologického úřadu Met Office je pravděpodobné, že do úterka dosavadní teplotní rekordy padnou i v Anglii a Skotsku. V některých částech Anglie je 70procentní šance, že teplota překročí 40 stupňů Celsia.

Na velšské zemědělské přehlídce, která potrvá až do čtvrtka, očekávají organizátoři 50 000 návštěvníků denně a zhruba 8000 zvířat. Na větrání a chlazení pro zvěř letos pořadatelé utratili o 50 000 liber (asi 1,44 milionu korun) víc než loni.

"Zvířata trpí ve vedru stejně jako lidé, ne-li více," řekl rozhlasu BBC Radio Cymru vrchní veterinář přehlídky.

Někteří majitelé prasat se proto rozhodli svá zvířata mazat opalovacími krémy, nebo je chladit mokrými ručníky. "Prasata nevypouštějí teplo tak dobře jako jiná zvířata... Držíme je maximálně ve stínu a chladíme je větráky," uvedla Ela Mairová, která vlastní pět prasat.

Britská asociace veterinářů vydala varování pro majitele domácích zvířat, aby je nevenčili v době největších poledních a odpoledních veder, nenechávali je v autech nebo zimních zahradách, "a to ani krátkou chvíli, jelikož i relativně krátká doba může být fatální".

Podle charitativní organizace pro prevenci týrání zvířat RSPCA až třetina lidí neví, jak se zachovat v situaci, kdy má například jejich pes úpal, "což může být otázkou života a smrti". Příznaky úpalu u psů jsou těžké oddechování s neobvyklým zvukem, modrošedé zbarvení jazyka či dásní a změna chování, například klopýtání. Majitelé by podle RSPCA při pozorování těchto příznaků měli neprodleně kontaktovat veterináře.

U domácích mazlíčků celkově je nutné držet je ve stínu, s dostatečným množstvím vody, do které můžeme zvířatům přidat i led, píše The Guardian. Na to, že se stín v místnosti během dne pohybuje musejí myslet především majitelé akvárií.

Drobnější zvířata je třeba častěji kontrolovat jako prevenci proti myiázi, parazitickému onemocnění, které způsobí larvy much, které nakladou svá vajíčka do jiného zvířete. Mouchy jsou při vyšších teplotách aktivnější. Větší aktivitu lze pozorovat i u chovaných plazů, je tedy nutné se ujistit, že z terárií nemohou uniknout, píše The Guardian.

Met Office uvádí, že vlny veder způsobuje vysoký tlak nad britskými ostrovy a horký vzduch, který k nim proudí z jižní Evropy, kde již způsobil mnoho lesních požárů.

reklama