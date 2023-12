Ve Žďáru nad Sázavou ubylo odpadu pohozeného u popelnic, podle radnice zabrala kampaň

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Množství odpadu pohozeného ve Žďáru nad Sázavou u popelnic a kontejnerů se v posledních dvou měsících snížilo o víc než polovinu. Radnice to přičítá osvětové kampani, kterou zahájila v září tím, že odpadky sebrané za měsíc nechala navést na náměstí. Předtím museli pracovníci uklízet u kontejnerů dvakrát v týdnu, teď od nich odvážejí odpadky jednou za týden, řekl starosta Martin Mrkos (STAN, za Žďár-živé město).

Loni v září odvezli pracovníci od venkovních nádob na odpad 1,3 tuny papíru a tunu dalšího různého objemného odpadu, celkem tedy 2,3 tuny. Tento rok ve stejném měsíci tam byla jedna tuna všech odpadů. Výrazný byl v meziročním porovnání úbytek odpadků také v říjnu.

"Věříme, že tento trend, který odstartovala ta kampaň, vydrží," řekl Mrkos. Dodal, že nešlo jen o tu nejviditelnější a možná nejkontroverznější část, kdy byl odpad sesbíraný u kontejnerů pro představu veřejnosti vysypaný na náměstí. "Nadále běží spoty v kině a nadále budeme pokračovat v různých edukativních článcích a reportážích," řekl. Náklady kampaně jsou podle něj nízké, město ji dělá samo.

Kvůli úklidu musí stání s kontejnery a popelnicemi pracovníci speciálně objíždět s vozem. Do svozového auta, do něhož se sype obsah kontejnerů na tříděný odpad, se volně odložené věci přidat nedají. Loni radnice za tento úklid zaplatila 400 000 korun.

Nynější pokles nepořádku přičítá Mrkos i tomu, že řada lidí mohla třeba papír odkládat ke kontejnerům v dobré víře, že ho i tím vytřídili. "Ale neuvědomovali si, že to způsobuje dodatečné náklady a logistiku a že tím zároveň vlastně zakládali nedovolenou skládku, když se to vezme do důsledku," uvedl. Za zakládání černé skládky hrozí podle radnice pokuta 50 000 korun.

Velké kartony je potřeba rozřezat a sešlápnout, aby se daly dát do kontejneru. Většinu objemnějších odpadů mohou obyvatelé města odložit zdarma ve sběrném dvoře, platí se za stavební suť.

