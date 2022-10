Vědci hledají způsob, jak využít antény 5G sítí k monitorování stavu ovzduší

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Vědci hledají způsob, jak využít antény 5G sítí k monitorování škodlivých látek v ovzduší, hlavně ve městech. Nyní monitoring zajišťují stanice se specializovanými přístroji. Antény mobilní sítě však postupně vytvoří hustou síť. Mohly by zároveň fungovat jako senzory a přinášet přesnější informace o tom, jaký vzduch lidé dýchají. Na výzkumu spolupracují odborníci z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, oznámila ČTK mluvčí fakulty Iveta Hovorková.

V Brně měří kvalitu ovzduší deset automatických stanic. Patří meteorologům, zdravotníkům či městu Brnu. "Podle zahraničních studií je žádoucí dosáhnout pokrytí tisícem senzorů na čtvereční míli. Senzory, které by se daly využít, sice existují, ale jejich cena se pohybuje od stovek do tisíce eur za kus, což znamená, že takovýto plošný monitoring by byl z hlediska nákladů zcela nereálný," uvedl Pavel Škrabánek ze strojní fakulty.

Škrabánek třetím rokem spolupracuje s týmem, který si dal za cíl najít způsob, jak přesnější monitoring levně zajistit. Nabízí se možnost využít rozvoj 5G sítí. "Jedna anténa pro 5G pokrytí obslouží perimetr zhruba 500 až 1000 metrů, dá se tedy čekat, že jimi budou města poměrně hustě pokrytá. My se snažíme antény upravit tak, aby se samy staly senzorem pro měření škodlivin. Pokud se to podaří, pak bychom mohli mít data o kvalitě ovzduší doslova za každým rohem," uvedl Škrabánek.

Zatímco kolegové v Norsku pracují na přípravě polymerů schopných přitahovat konkrétní škodlivé látky, Škrabánek tvoří algoritmus, který zachytí drobné změny v chování antény vystavené znečištěnému ovzduší. Převede je do hodnoty konkrétního údaje o stavu ovzduší.

Prvotní testy prokázaly, že myšlenka funguje, nyní vědci zkoušejí pracovat s více anténami najednou a chystají navazující výzkum. Výsledkem má být know-how, které by se dalo uvést na trh, případně prodat soukromé firmě.

