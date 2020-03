Vědci nesouhlasí s podobou nové evropské zemědělské politiky. Chtějí větší ochranu půdy a krajiny

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz V Evropě dochází podle vědců vlivem intenzivního zemědělství ke ztrátě biodiverzity, zhoršuje se podnebí, dochází k degradaci půdy a kontaminaci podzemních i povrchových vod hnojivy a pesticidy.

Evropští vědci kritizují návrh nové Společné zemědělské politiky, která má platit od příštího roku. Selhává podle nich v ochraně biologické rozmanitosti, podnebí, půdy i podpoře venkova.

Více než 3600 vědců, z toho přes 200 z České republiky, proto podepsalo výzvu požadující úpravy evropské zemědělské politiky. Navrhli deset opatření, která považují zásadní pro to, aby se zemědělství stalo udržitelným. Patří mezi ně například opuštění přímých plateb na plochu do roku 2030 nebo přijetí zásady, že veřejné prostředky slouží pro veřejné statky a služby.

„Je nezpochybnitelné, že průmyslové zemědělství, které využívá velké množství hnojiv a pesticidů, a v případě ČR se provozuje na obrovských lánech bez ekologických prvků jako meze, louky, mokřady a stromořadí, je hlavní příčinou úbytku biodiverzity a kontaminace vod sloučeninami dusíku a pesticidy,“ říká Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, a dodává: „V této formě by nemělo být podporováno z veřejných peněz, protože je dlouhodobě neudržitelné a poškozuje veřejné statky.“

Výhrady vědců se vztahují k tomu, že Společná zemědělská politika rozděluje dotace v řádu několika desítek miliard eur, a přitom za ně požaduje nedostatečnou péči o krajinu a půdu. Do návrhu se podle nich dostaly pouze dílčí změny, které nijak neřeší současnou krizi krajiny a klimatu.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Vědci také kritizují nekonkrétnost požadavků na takzvanou zelenou architekturu, to je krajinnou mozaiku mezí, remízků, mokřadů, potoků nebo alejí podél cest.

Přes rostoucí důkazy o negativních důsledcích současného zemědělství zachovává nová Společná zemědělská politika i po roce 2020 velký podíl přímých plateb na plochu s nízkými environmentálními požadavky.

„Tento systém je prokazatelně neúčinný k dosahování proklamovaných environmentálních cílů a z celospolečenského hlediska je navíc nespravedlivý,“ uvádí ekolog Jiří Guth. „Navrhované zastropování, tedy limit plateb pro velké podniky a tzv. přerozdělování budou s velkou pravděpodobností – protože záleží na implementaci v jednotlivých členských státech – nedostatečné,“ hodnotí Guth.

Vědci také kritizují nekonkrétnost některých požadavků, například na takzvanou zelenou architekturu, to je krajinnou mozaiku mezí, remízků, mokřadů, potoků nebo alejí podél cest.

„Pokud jde o environmentální hledisko, dosavadní zkušenosti bohužel jasně ukazují, že neurčitost požadavků povzbuzuje ‚závod ke dnu‘, když členské státy ‚soutěží‘ ve formulování co nejméně přísných podmínek pro přímé platby svým zemědělcům“, komentuje Jiří Reif z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Při uplatnění těchto návrhů podle vědců dojde k dalšímu prohlubování ekologické nestability, zhoršování stavu životního prostředí a následně i k poklesu celkové druhové rozmanitosti a degradaci zemědělské krajiny.

Přitom nová zemědělská politika byla očekávána jako obrovská příležitost pro změnu v zemědělství.

V květnu 2019 byl zvolen nový Evropský parlament a posléze ustanovena nová Evropská komise, což má být příležitost pro obnovení jednání a diskuzí o smysluplných úpravách SZP. Cílem těchto úprav, podpořených vědeckými poznatky, by podle vědců mělo být udržení úrodné a životaschopné zemědělské krajiny a zachování biologické rozmanitosti, což je dnes hlavní prioritou ochrany přírody.

„Podle mne jde o hodně. Mnoha škodám na životním prostředí totiž můžeme zabránit a mnoho peněz může být naopak využito ve prospěch biologické rozmanitosti, lidského zdraví, života na venkově a zmírňování důsledků změny klimatu“, zdůrazňuje Jiří Guth.

Pravidla nové zemědělské politiky začnou platit od roku 2021. Jejich uplatňování se ale odsune o jeden až dva roky, aby se nová legislativa stihla začlenit do národních zákonodárství. V přechodném období bude platit současné nastavení. Oficiálně se počítá s přechodnou dobou jednoho roku, některé členské státy, mezi nimi například Německo, se ale již vyjádřili pro přechodné období dvou let. Pokud by bylo přechodné období dvouleté, znamenalo by to změnu výplat dotací od roku 2023.

