Brněnští vědci budou čistit vodu pomocí řas a mikroorganismů

Vědci z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně testují způsob čištění odpadních vod pomocí řas, sinic, bakterií a dalších mikroorganismů. Hlavními výhodami je podle nich to, že je tato technologie ekologická a nízkonákladová. Univerzita o tom informovala na svých internetových stránkách

"Takzvané ATS systémy jsou založené na přirozeném seskupení mikroorganismů, které jsou přichycené na pevném povrchu, přičemž celým systémem cirkuluje odpadní voda," řekla doktorandka Vladimíra Tarbajová z univerzitního Ústavu chemie a biochemie.

Právě složení mikroorganismů v systému je klíčové, každý z nich dokáže odbourat jiný druh znečištění. Nyní vědci systémy testují na azobarvivech. To jsou látky, které jsou ve volné přírodě těžko rozložitelné. Vyskytují se často v textilním a papírenské průmyslu a mohou mít karcinogenní účinky.

Postupně se vědci chtějí zaměřit i na jiné druhy odpadních látek, jako jsou antibiotika a hormony. Systém se dá sestrojit poměrně snadno. "Není to nákladné na výrobu, jde o otevřený systém, který nepotřebuje žádná speciální zařízení," dodala Tarbajová.

Konkrétní ATS systémy jsou pak upravené podle toho, jaké látky mají odbourávat. "Dominantní jsou vláknité řasy, které se přichytí k povrchu a spolu s nimi pak drží další mikroorganismy, třeba houby, sinice, bakterie nebo plísně. Ty mají schopnost tu škodlivou látku stáhnout z vody, vtáhnout ji do sebe a postupně ji rozložit,” popsala Tarbajová. S projektem na čištění vody pomocí mikroorganismů zvítězila v posledním ročníku studentské konference MendelNet.

Pokud je seskupení mikroorganismů odebráno přímo z terénu, kde se znečištění vyskytuje, funguje ještě lépe. "Mikroorganismy zvládnou v takovém prostředí déle žít, není to pro ně tak toxické, a při odbourávání mohou být ještě efektivnější," doplnila Tarbajová.

Systém se využívá na čištění vod kupříkladu v USA. Do budoucna by jej vědci chtěli využít k odstraňování škodlivých látek z vod i u nás. "My se teď budeme věnovat dalšímu zlepšování metody. Plánujeme využít jinou skupinu mikroorganismů, budeme se zajímat o jejich profil a následně se zaměříme také na ostatní polutanty," řekla Tarbajová.

