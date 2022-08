Vědci z VUT vyvíjejí stroj, který dokáže nahradit chemické ošetření osiva

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Způsob, jak ošetřit osivo proti nemocem, plísním a škůdcům bez použití chemických přípravků, vyvíjejí vědci z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Do čtyř let chtějí vyvinout nejen metodu, jak osivo ošetřit fyzikálně namísto chemicky, ale také prototyp stroje.

Nový postup by měl nahradit takzvané moření osiv, který zemědělci používají několik desetiletí. Chemický postup zbaví osivo takzvaných patogenů i škůdců, strategie Evropské unie ale postupně směřuje k ekologičtějším postupům. "Zjednodušeně řečeno spějeme k tomu, že výrobci osiv v budoucnu nebudou mít čím sanitovat. Proto nás firma Seed Service oslovila s prosbou o návrh fyzikálního ošetření semen, konkrétně za použití plamene. Pokud vývoj dopadne dobře, bude to benefit jak pro výrobce osiv, tak třeba pro biozemědělce," uvedl Pavel Skryja z Ústavu procesního inženýrství strojní fakulty VUT.

Pro vývoj a testování budou věci používat semena hrachu, pšenice a jetele. Ta mají různou velikost i vlastnosti a umožní technologii přizpůsobit tak, aby se dala použít na všechny druhy semen.

Namísto chemického postupu chtějí vědci použít ošetření fyzikální a využít plamen. "Semena se musí v plamenu zdržet velmi krátkou dobu, aby se nezahřála na více než 50 stupňů, předpokládáme, že se bude jednat o milisekundy. Nesmíme semeno zničit ani vysušit, ve stroji musí dostatečně rotovat," popsal úskalí Skryja.

Poté, co vědci semena novým postupem ošetří, pošlou je do společnosti Zemědělský výzkum, která je hlavním řešitelem projektu. Tam otestují klíčivost semen v laboratoři a vysejí je na pole. Odborníci očekávají, že do čtyř let by mohli vyvinout prototyp stroje, který by proces ekologického ošetření semen zvládl ve velkých objemech tak, jak to zemědělci potřebují.

Podle výzkumníků by technologie mohla být zajímavá i pro další obory. "Jednali jsme i s jedním velkým výrobcem mouky a i pro něj je naše technologie zajímavá. Zatímco během suchých let nemají s kvalitou obilovin problém, když je vlhčí rok, musí i oni řešit prevenci patogenů v obilovinách, aby nedošlo ke kontaminaci mouky. Jelikož se bavíme o potravinách, je sanitace zrna bez použití chemie ideální cestou," dodal Skryja.

