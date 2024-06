Vědci zaznamenali první případ, kdy žralok sežral australskou ježuru

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

O nečekané překvapení se vědcům značkujícím žraloky u severního pobřeží Austrálie postaral žralok tygří - když vyvrhl neporušenou suchozemskou ježuru. Informoval o tom zpravodajský server BBC News Tým z Univerzity Jamese Cooka byl na výpravě, při níž dával sledovací čipy žralokům v blízkosti ostrova Orpheus v Queenslandu, když se stal svědkem unikátního okamžiku. Vědci věří, že jde o první případ, kdy bylo zjištěno, že je žralok tygří schopný pozřít ježuru, která může dorůst délky až 50 centimetrů a její bodliny měří až pět centimetrů.

"Když ji vyplivl, podíval jsem se na to a poznamenal: 'Co to k čertu je?'," řekl novinářům odborník na žraloky Nicolas Lubitz. "Povedlo se mi pořídit jen jeden snímek, ale je na něm vidět obrys ježury ve vodě," dodal.

Vědci předpokládají, že ježura, která žije jen v Austrálii a částech Papuy-Nové Guineje, se dostala do žraločího chřtánu, když plavala na mělčině nebo mezi ostrovy.

Žraloci tygří jsou známí svým žravým apetitem a nejsou právě vybíraví. V jejich žaludcích už se našli mořští ptáci, pneumatiky, poznávací značky a dokonce i malá televize.

"Viděl jsem videa, na kterých bezdůvodně sežrali kámen," řekl Nicolas Lubitz. Je ale dost nezvyklé, aby svou kořist zase vydávili - ovšem v tomto případě nejspíš třímetrový žralok kořist podcenil. "Byla to kompletně neporušená ježura s bodlinami a nohama," dodal Lubitz. "Myslím, že ho musela docela škrábat."

reklama