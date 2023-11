Vědec: Věčné chemikálie se do prostředí dostávají používáním běžných věcí Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Tyto chemikálie se nacházejí také v běžkařských voscích. Ačkoliv se podle Semeráda nejedná o jeden z největších zdrojů věčných chemikálií v životním prostředí, kontaminují se tímto způsobem i odlehlá území. Vědci testovali sníh z Krkonoš, Jizerských hor i Šumavy a zjistili, že je sníh kontaminovaný těmito látkami zhruba stejně jako voda na výtoku z čistíren odpadních vod. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Věčné chemikálie se do životního prostředí dostávají především používáním běžných produktů. Lze je najít například v Gore-Texu, impregnaci, nepromastitelném papíru, kosmetice, hasicích pěnách a v mnoha dalších produktech. V rozhovoru s ČTK to řekl Jaroslav Semerád z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR, který letos získal prémii Otto Wichterleho. Věčné chemikálie zahrnují skupinu několika tisíců látek, ze kterých jsou pouze tři regulované Stockholmskou úmluvou o používání některých organických látek. Přestože jsou tyto tři látky v podstatě zakázány, lze je najít i ve zdrojích pitné vody. Tyto chemikálie zvyšují riziko rakoviny, mohou narušovat hormonální systém člověka i poškozovat imunitní systém. "Přestože ty látky jsou v životním prostředí nalézány v nějakém množství, které se může zdát malé, mají bioakumulativní účinek. To znamená, že se usazují a koncentrují v lidském těle. A nejen v lidském těle, ale v živých organismech obecně,“ řekl vědec. Dlouhodobý příjem i malého množství těchto látek může tedy představovat vysoké riziko vzniku chronických onemocnění. Látky se můžou usazovat i napříč potravní pyramidou. Živočichové, kteří se živí menšími organismy a zmíněné látky akumulují, jich v sobě budou mít násobně více. Věčné chemikálie jsou podle vědce prakticky nerozložitelné. Jejich chemická struktura se skládá z uhlíkového řetězce, který je obalený fluory. "Vazba uhlík-fluor je jedna z nejsilnějších, kterou v chemii známe. Síla vazby způsobuje, že tyto látky jsou jak chemicky, tak tepelně stabilní. Jsou tak stabilní, že v životním prostředí si s nimi nedokáže poradit prakticky nic,“ řekl vědec. Tyto látky vyvinul člověk. „V přírodě se vazba uhlík fluor prakticky nevyskytuje, věčné chemikálie jsou čistě antropogenní záležitost,“ dodal vědec. V současné době není podle něj možné tyto látky z životního prostředí odstranit. Pokud se situace s věčnými chemikáliemi nezačne řešit, může to podle Semeráda do budoucna způsobit velké problémy. "Jelikož tyto látky snižují povrchové napětí, nacházejí použití i v běžkařských voscích,“ řekl Semerád. Ačkoliv se podle něj nejedná o jeden z největších zdrojů věčných chemikálií v životním prostředí, kontaminují se tímto způsobem i odlehlá území, kde se nenachází jiný zdroj chemického znečištění. Vědci testovali sníh z Krkonoš, Jizerských hor i Šumavy a zjistili, že je sníh kontaminovaný těmito látkami zhruba stejně jako voda na výtoku z čistíren odpadních vod. Věčné chemikálie lze podle vědce najít i ve zdrojích pitné vody v Česku. Dostávají se tam pravděpodobně nedostatečně přečištěnou vodou či splachem z polí hnojených čistírenským kalem. „Hlavním zdrojem v životním prostředí jsou pravděpodobně odpadní vody, ale existují i další bodové zdroje, jako jsou například kontaminované lokality v okolí průmyslových areálů, vojenských a hasičských tréninkových polí,“ uvedl vědec. "Řešením by bylo zakázat celou tuto skupinu látek a perfluorovanou chemii nepoužívat vůbec či pouze v nezbytných případech,“ řekl. "Je velká pravděpodobnost, že strukturně podobné látky se budou chovat podobně a představovat tedy i obdobné riziko,“ dodal. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

