Vedra ani silné deště vinaře od plánování ledového vína neodradily

Navzdory obavám z plísně, která hrozí po deštích z poloviny září, nechávají někteří vinaři část hroznů viset ve vinohradech, aby je mohli posbírat až teplota klesne pod sedm stupňů pod nulou a vylisovat z nich ledové víno. ČTK to zjistila u vinařů, kteří se výrobě ledového vína věnují.Sběr hroznů letos komplikovaly nejprve vysoké teploty, které trvaly až do září a bobule vysušovaly, a poté vydatné deště v polovině září. Ty znemožnily vjezd mechanizace do vinohradů a navíc hrozilo, že bobule začnou praskat a plesnivět. Někteří výrobci ledového vína proto letos od jeho plánování upustili. "Úroda je už tak malá, nemůžeme riskovat, že ledové víno nevyjde a hrozny odepíšeme," řekl předseda Zemědělského družstva Sedlec u Mikulova Ctirad Králík.

Řada dalších výrobců, které ČTK oslovila, je ale rozhodnutá riziko podstoupit a část hroznů na keřích ponechat. "Plánujeme ledové víno z Tramínu červeného. Původně jsme chtěli mít ledové i z Rulandského bílého, ale jeho kondice není tak dobrá a musíme hrozny posbírat," konstatoval Tomáš Krist z Vinařství Krist z Milotic u Kyjova na Hodonínsku.

Jiří Maděřič z Moravského Žižkova na Břeclavsku plánuje při prvních mrazech posbírat až 1,5 tuny hroznů Tramínu červeného. "Nějakým zásahem prozřetelnosti jsme ho nechali viset ve vinici, v podstatě jsme ho tam zapomněli. Pokud přimrzne, mohlo by z nich být přibližně 300 litrů ledového vína, jsem odhodlaný nechat hrozny viset až do prvních mrazů," uvedl Maděřič.

Vinné sklepy Lechovice nechávají hrozny ve vinohradu, o tom, jak jak s nimi naloží, se budou rozhodovat podle vývoje jejich kondice. "Zdravotní stav hroznů budeme sledovat a podle toho, jak se bude vyvíjet, je posbíráme na pozdní sběr nebo výběr z hroznů. Když nám bude přát počasí, mohly by hrozny do prosince na keřích vydržet. Rozhodujících bude příštích 14 dnů, poté budeme muset keře zasíťovat proti ptákům," řekl jednatel Vinných sklepů Lechovice Libor Tvarůžek.

Také Chateau Valtice nechávají až tři hektary nesklizené. "Jde o odrůdy Veltlínské zelené a Ryzlink rýnský, které se nám zdají na výrobu ledového vína jedny z nejlepších a dobře odolávají extrémně dlouhému zrání na vinici. Bedlivě tak sledujeme jejich zdravotní stav. Která odrůda bude na tom zdravotně líp, tu necháme do prosince a budeme doufat, že přijdou mrazy," uvedl ředitel vinařství David Šťastný.

Ledové víno zpracovává minimum vinařů. Nechávat po vinobraní hrozny na keřích a čekat na první velký mráz je totiž riziko - může se zhoršit kvalita hroznů, ohrožuje je například plíseň. Kvůli malé výlisnosti hroznů, která se pohybuje okolo 20 procent, patří ledové víno k těm dražším. Stáčí se jen do malých lahví o objemu 0,2 až 0,3 litru a cena jedné lahvičky obvykle začíná na 350 korunách.

