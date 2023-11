Velké Meziříčí odloží výměnu veřejných svítidel, chce světla, která méně škodí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Původně město počítalo s použitím LED svítidel se značným podílem modrého světla. Teď rozhodlo o tom, že upřednostní svítidla s podobnou barvou světla, jakou mají staré oranžově svítící sodíkové výbojky. Taková nová světla budou sice o něco dražší, podle radnice ale nebudou mít tak velký dopad na životní prostředí a nebudou tolik oslňovat. Ilustrační foto

Velké Meziříčí zatím nebude pokračovat v obnově veřejného osvětlení, ačkoliv na ni mělo slíbenou třímilionovou dotaci. Radnice chce vybrat světla, která budou šetrnější k lidem a přírodě než ta, s nimiž původně počítala. Nechá kvůli tomu přepracovat příslušnou dokumentaci. Pak podá znovu žádost o příspěvek z Národního plánu obnovy. Vyplývá to z údajů na webu města.

V jedenáctitisícovém Velkém Meziříčí už je vyměněných 238 svítidel v 25 ulicích, celkem to stálo skoro čtyři miliony korun. Také na tyto práce dostalo město dotaci. Další etapa obnovy se měla týkat 264 světel.

Původně město počítalo s použitím LED svítidel se značným podílem modrého světla. Teď rozhodlo o tom, že upřednostní svítidla s podobnou barvou světla, jakou mají staré oranžově svítící sodíkové výbojky, které ale mají velkou spotřebu elektřiny. Taková nová světla budou sice o něco dražší, podle radnice ale nebudou mít tak velký dopad na životní prostředí a nebudou tolik oslňovat.

O nastavení veřejného osvětlení nedávno debatovali také zastupitelé v Havlíčkově Brodě. Shodli na tom, že je potřeba nežádoucí účinky omezovat.

"Je to problém, o kterém se začíná stále intenzivněji mluvit, protože to světelné znečištění narůstá jak ve městech, tak se i stále více dostává do volné krajiny," řekl ČTK Václav Hlaváč, ředitel správy CHKO Žďárské vrchy. Doplnil, že je tendence osvětlovat třeba cyklostezky. Uvedl, že ministerstvo životního prostředí vydalo příručku k tomu, jak předcházet nadměrnému osvětlení, jeho horní limity stanoví od jara nová norma.

"Doteď všechny technické normy řešily nějaké minimální úrovně osvětlení z hlediska bezpečnosti, třeba na komunikacích, ale nikdo neřešil tu horní hranici, kdy už je to moc," uvedl Hlaváč. Osvětlení má vliv například na kvalitu spánku lidí, působí na živočichy a rostliny. Může se tak třeba uměle prodloužit vegetační období stromů, které pak může poškodit mráz nebo posunout dobu hnízdění ptáků.

