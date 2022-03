Versailleský summit EU probere omezení plynu z Ruska

Foto | Christian Lue / Christian Lue / Unsplash

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ruská invaze na Ukrajinu bude hlavní náplní dvoudenního neformálního jednání prezidentů a premiérů zemí Evropské unie, kteří se dnes sejdou ve francouzském Versailles. Političtí vůdci budou hledat způsob, jak zlepšit společnou evropskou obranu, snížit energetickou závislost na Rusku a co nejefektivněji pomáhat Ukrajině. Diskutovat se chystají například i o snížení dopadů prudce zdražujících energií a pohonných hmot na obyvatele včetně možnosti zastropovat ceny.

Ruský útok na sousední zemi usilující o členství v EU vedl v řadě unijních států včetně Česka k okamžitému přidávání peněz do armádních rozpočtů. Podle návrhu závěrečného prohlášení summitu by se měli lídři shodnout na "razantním zvýšení investic do obranných kapacit", na které by vedle národních zdrojů měly posloužit i unijní fondy. Některé státy zejména z východního křídla unie dlouhodobě preferují obrannou spolupráci v rámci NATO před budováním společných evropských jednotek, v reakci na ruskou invazi se však začíná mluvit o posilování na všech frontách.

Delší diskuze než o obranných výdajích se očekává na téma ruského plynu, jehož se EU chce postupně zbavovat. Evropská komise v úterý představila plán, podle něhož by sedmadvacítka mohla ještě letos omezit spotřebu ruského plynu o dvě třetiny. Mají k tomu posloužit dodávky z jiných zemí včetně USA či Kataru stejně jako nahrazování plynu obnovitelnými zdroji energií. Některé země z bývalého východního bloku přitom chtějí ještě ráznější kroky a jsou připraveny úplně se od ruského plynu odstřihnout. Státy jako Německo či Nizozemsko to ovšem odmítají.

Návrh Versailleského prohlášení obsahuje obecný závazek "postupně se zbavit závislosti na ruském plynu, ropě a uhlí", žádná konkrétní data ale nezmiňuje. Důraz přitom klade na investice do obnovitelných zdrojů či na budování strategických zásob plynu.

Během čtvrtečního jednání bude řeč i o možných dalších sankcích proti Rusku. Ty by podle představ některých zemí měly zasáhnout i klíčové banky Sberbank a Gazprombank. Unie však v pohledu na tento krok není jednotná, neboť se část států obává, že bez možnosti platit za ruský plyn okamžitě přijde o jeho dodávky.

Lídři některých států v čele s Řeckem a Španělskem chtějí na summitu prosazovat možnost, aby EU zastropovala ceny plynu a omezila profit výrobců elektřiny. Komise, která dlouhodobě odmítala zasahovat do fungování trhu s elektřinou, pod dojmem ruské krize naznačila, že by mohla být jeho celková reforma ve hře. Zejména Německo však zatím nedalo najevo, že by chtělo měnit svůj odmítavý postoj.

Zatímco ve čtvrtek se podvečerní jednání i pracovní večeře summitu budou točit výhradně okolo Ruska a Ukrajiny, v pátek se lídři dostanou i k tématu, které mělo ještě před začátkem ruské agrese vrcholné schůzce dominovat. Budou se bavit o způsobech, jak podpořit další ekonomické oživení po pandemické krizi a přitom zkrotit bobtnající veřejné dluhy.

reklama