Veselí nad Moravou a Vnorovy má do roku 2027 spojit nová vodní cesta

Ředitelství vodních cest (ŘVC) plánuje vytvoření paralelní cesty k plavebnímu kanálu, který patří mezi nejvytíženější na Baťově kanále, mezi Veselím nad Moravou a Vnorovy. Zároveň mezi nimi vznikne nový plavební okruh v délce zhruba devíti kilometrů. Uvedení do provozu je předběžně v plánu na plavební sezonu 2027 s tím, že jde o optimistický scénář z hlediska přípravy a povolovacího procesu stavby, řekl ČTK mluvčí ŘVC Jan Bukovský.

Součástí plavebního okruhu bude nové plavební zařízení, a to buď v podobě plavební komory, které již na Baťově kanále fungují, nebo lodního zdvihadla, které dosud v České republice není. "Byl by to tedy v rámci České republiky technický unikát, který je nicméně v Evropě na vodních cestách využíván, a to i v nesrovnatelně větším měřítku. Lodní zdvihadlo funguje na principu vyvážené vany, kdy plavidlo vpluje do ocelové vany, která se celá spolu s vodou i plavidlem svisle pohybuje do potřebné polohy. Proti plavební komoře tak není k proplavení potřeba voda pro její plnění a prázdnění, aby umožnila lodím překonat spád mezi dvěma úrovněmi hladiny v kanále či na řece," popsal Bukovský.

Řeka mezi Vnorovy a Veselím nad Moravou je už dnes splavná, pouze chybí propojení na plavební kanál. V plánu je také zvýšení přístavní kapacity současného přístavu o 46 plavidel. Celkové investiční náklady dosahují téměř 400 milionů korun. ŘVC rovněž připravuje výstavbu plavební komory Rohatec, která prodlouží Baťův kanál směrem na jih do Hodonína. Původně měla začít v březnu, avšak jeden z neúspěšných účastníků zadávacího řízení podal stížnost na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podle Bukovského úřad výběrově řízení stále řeší.

