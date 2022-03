Veterináři určili podmínky i pro vstup psů a koček z Ukrajiny do ČR bez majitele

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | choco@Nerima / Flickr Ilustrační foto

Z Ukrajiny do České republiky přibývá podle veterinářů dovozů psů a koček bez majitele. Státní veterinární správa (SVS) minulý týden upozorňovala na riziko zavlečení vztekliny a dalších nebezpečných nákaz do ČR a dovoz zvířat neznámého původu nedoporučovala. Nyní stanovila závazné podmínky pro vstup těchto zvířat do země. Podobně jako v případě příchodu s majitelem pro ně bude platit například desetidenní karanténa.

Psi, kočky a fretky dovezené z Ukrajiny bez majitele budou muset zůstat v karanténě. Člověk za ně zodpovědný je tak bude muset mít pod stálým dohledem a má povinnost zamezit kontaktu s jinými zvířaty. Dále bude platit povinnost u zvířat do 48 hodin od vstupu do ČR zajistit vyšetření soukromým veterinářem, který zjistí, zda nevykazují příznaky infekčního onemocnění. Vyšetření bude třeba zopakovat mezi pátým a desátým dnem karantény.

Zvíře bez mikročipu bude muset veterinář mikročipem označit, vystavit doklad o provedeném vyšetření a očkovací průkaz, případně tzv. petpas, s číslem mikročipu. Nejpozději do tří pracovních dnů bude nutné formulář s údaji o zvířeti předat příslušné krajské veterinární správě.

Pokud zvíře v rámci desetidenní karantény poraní člověka, uhyne, nebo se u něj projeví příznaky onemocnění, zajistí člověk za něj zodpovědný bez odkladu vyšetření zvířete soukromým veterinárním lékařem.

"V případě nerespektování veterinárních podmínek hrozí kontrolovaným subjektům sankce i nařízení povinné karantény na celé zařízení, v podstatě jeho dočasné uzavření," uvedl za SVS Petr Majer.

ČR je podle veterinární správy od roku 2004 uznávaná jako země bez nákazy vztekliny. Na Ukrajině se naopak podle Majera vyskytují stovky případů vztekliny ročně. Z posledního dostupného hlášení pro Světovou organizaci pro zdraví zvířat (OIE) vyplývá, že Ukrajina za první pololetí loňského roku evidovala více než 310 ohnisek vztekliny, z toho 135 případů u koček a 113 u psů.

Vzteklina je smrtelné onemocnění všech teplokrevných zvířat a je přenosná na člověka. Zvlášť citlivá jsou masožravá zvířata, hlavně psi, kočky, lišky či vlci, ale i skot. Virus napadá centrální nervovou soustavu a je vylučován slinami již několik dnů před příznaky onemocnění. Nejčastější formou přenosu je pokousání.

