Veterináři zjednodušili podmínky vstupu psů a koček, které si přivezou Ukrajinci

Nutná bude desetidenní karanténa a do 72 hodin prohlídka soukromého veterináře pro vyloučení vztekliny. Ilustrační foto

Psi, kočky a fretky, které si do České republiky nyní přivezou občané Ukrajiny, nebudou pro vstup do země potřebovat mikročip nebo tetování, veterinární označení potvrzené tamním úředním veterinárním lékařem ani sérologické vyšetření na protilátky proti vzteklině. Nutná bude desetidenní karanténa a do 72 hodin prohlídka soukromého veterináře pro vyloučení vztekliny. O úpravě podmínek informovala Státní veterinární správa. Přistoupila k nim v souvislosti s invazí ruských vojsk na Ukrajinu, která začala ve čtvrtek.

Česká vláda spustila druhý ze čtyř stupňů připraveného plánu pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Počítá se zajištěním 5000 lidí. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) předpokládá příjezd především žen, dětí a starších lidí. Na Ukrajině je vyhlášen stav mobilizace. Týká se mužů od 18 do 60 let, ti nemohou vlast opouštět. Ukrajincům pro vstup do ČR stačí pas, po příjezdu si požádají o povolení k pobytu, které bude na čtyři měsíce.

V případě, že si ukrajinští občané s sebou přivezou psa, kočku nebo fretku bez mikročipu, označení zajistí český soukromý veterinář. Zároveň vystaví doklad o provedeném vyšetření a mezi pátým a desátým dnem karantény bude následovat povinné opakované vyšetření zvířete na vzteklinu.

Pokud zvíře nebude mít příznaky vztekliny, nejpozději desátý den karantény ho veterinář proti tomuto onemocnění naočkuje a vystaví očkovací průkaz nebo tzv. petpas. "V případě, že zvíře během karantény poraní člověka, nebo se u něj projeví onemocnění s nervovými příznaky, bude mít jeho majitel povinnost neprodleně kontaktovat soukromého veterinárního lékaře a zajistit vyšetření zvířete," uvedl mluvčí SVS Petr Vorlíček. Doplnil, že vstup ostatních zvířat v zájmovém chovu do ČR nebude nijak omezován.

