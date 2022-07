Veterinární správa kontroluje během veder dostatečné chlazení a napájení zvířat

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Kontroly chovatelů hospodářských zvířat se v období horkého počasí zaměřují na povinnost zajistit zvířatům dostatečné napájení, větrání a chlazení. Chovatelé musí v hospodářských budovách, kde může teplota vystoupat velmi vysoko, zajistit ventilaci a náhradní zdroje energie. Mají mít také připravené pohotovostní plány, v nichž musí být uvedena doba, po kterou jsou schopni udržet vhodné podmínky pro zvířata v případě selhání umělé ventilace, uvedla Státní veterinární správa (SVS).

Veterinární správa také upozornila na to, že v případě extrémních teplot je vhodné zvířata ochlazovat a zemědělci mají také povinnost sledovat vývoj počasí a být připraveni na vysoké teploty. Zvířata chovaná na pastvách, zejména skot, ovce nebo koně, musí mít na pozemku možnost úkrytu před slunečním zářením a chovatelé pro zvířata musí zajistit dostatek vody. SVS uvedla, že dojnice vyžadují na den až 180 litrů vody, skot spotřebuje 40 litrů, prase 25 litrů a ovce 20 litrů.

Veterináři v tomto období také doporučují přepravovat hospodářská zvířata spíše v ranních nebo večerních hodinách. "Každopádně je nutné zajistit splnění požadavků daných legislativou, především pak teplotu při přepravě, délku přepravy, zajištění napájení, krmení a odpočinek zvířat," uvedl mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Horké počasí může také negativně ovlivnit zdraví psů, koček a dalších zvířat v takzvaných zájmových chovech. Chovatelé by neměli zapomínat při cestách autem dělat pravidelné zastávky a zvířata by měla mít možnost dostatečně se napít vody. V případě, že nastane přehřátí zvířete, měli by chovatelé ihned poskytnout první pomoc ochlazováním vlažnou vodou a umístěním zvířete do stínu a vyhledat pomoc veterinárního lékaře. Doporučují také venčení psů ráno a večer, kdy jsou teploty nižší.

