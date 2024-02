Většina hlasujících Pařížanů souhlasí s výrazným zdražením parkovného pro SUV

Richard Vacek 5.2.2024 13:11

Recipročně by měli hlasovat nepařížané, kolik budou za parkování chtít po pařížanech. Přeci jen - jedná se o obyvatele velkoměsta kde jsou vyšší příjmy a nemělo by jim činit potíže sáhnout hlouběji do kapsy.

