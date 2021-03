Většina lidí nevěří, že se havárie na Bečvě vyšetří, ukazuje průzkum

Břetislav Machaček 11.3.2021 20:23

Zajímala by mne otázka z průzkumu, co je to spravedlivé zjištění

viníka? Bude to podle znalce a zákona a nebo podle přání soudce

Lynče, který už viníka zná od prvého okamžiku? Takže průzkum

jak má být a zadán a zaplacen byl asi kým? A opět se mne nikdo

neptal, jakož ještě nikdy v životě. Asi nejsem reprezentativní

vzorek obyvatelstva.

Odpovědět