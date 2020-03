Většina samiček savců žije déle než samečci, zjistila nová studie

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | reglohsg / Pixabay Od slonů po lvy a od kosatek po lachtany - většina samiček savců žije déle než samečci, stejně jako je to v případě lidí. / Ilustrační foto

Od slonů po lvy a od kosatek po lachtany - většina samiček savců žije déle než samečci, stejně jako je to v případě lidí. Zjistila to nová studie, o které informoval zpravodajský server CNN.

Vědci prozkoumali 101 druhů volně žijících savců na 134 různých místech a zjistili, že samice žily déle než samci v 60 procentech případů. Co vědce obzvlášť překvapilo, byla skutečnost, o kolik déle se samičky dožívají - průměrně měly život delší o 18,6 procenta, než samečci.

U lidí se ženy dožívají o 7,8 procenta delšího věku než muži, dodala studie, kterou v pondělí zveřejnil odborný list Proceedings of the National Academy Of Sciences.

U druhů, kde déle žijí samci - například u koní, některých druhů netopýrů či u králíků - byl rozdíl v délce života podstatně menší, uvedl Jean-François Lemaître, autor studie z Francouzského národního střediska pro vědecký výzkum.

Lemaître dodal, že tato studie je zatím nejobsáhlejším pohledem na danou problematiku, i když vědci nemohli zahrnout mnoho druhů malých hlodavců, o nichž neexistuje dostatek údajů z volné přírody.

Pokud jde o příčiny rozdílu v délce života mezi jednotlivými pohlavími, existuje řada teorií. Podle nové studie rozdíly v samčí a samiččí dlouhověkosti vytváří prostředí, ve kterém zvířata žijí, a také role při reprodukci.

Samci u některých druhů dorůstají větší velikosti a mají takové rysy, jako velké paroží, které si mohou vybrat "fyziologickou cenu" a ovlivnit to, jak reagují na ekologické faktory, jako jsou například patogeny, uvedl Lemaître.

Podle jiné teorie mohou mít dvě kopie stejného pohlavního chromozomu ochranný vliv. U savců mají samičky dva chromozomy X, zatímco samci jen jeden. U ptačích druhů, kde samci často žijí déle než samičky, je to naopak.

