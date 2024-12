Více než polovina odpadů ve Svitavách končí na skládce zbytečně

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Maaark / Pixabay Byli jsme zděšení, že ačkoliv dostali lidé tolik kompostérů, že v odpadech bylo halda trávy a věcí ze zahrad," řekl starosta David Šimek.

Vedení Svitav není spokojeno s tříděním komunálního odpadu ve městě. Rozbor obsahu popelnic a kontejnerů, který se uskutečnil před letním prázdninami, odhalil, že více než polovina by nemusela končit na skládce. Na podporu separace odpadu město nechalo vytvořit spot nazvaný Třídíme srdcem, řekla mluvčí Svitav Kateřina Kotasová.Podle analýzy odpadu skončilo v černých popelnicích v bytové zástavbě 55,5 procenta materiálů, které by se daly vytřídit, například plast tvořil 14,5 procenta a papír 10,8 procenta. U rodinné zástavby bylo zjištěno 51,8 procenta zbytečně vyhozeného odpadu.

"Bylo to obrovské zklamání, hlavně v rodinné zástavbě, protože jsme vytipovali lokalitu ve městě, kde jsme na jaře rozmístili obrovské množství kompostérů do domácností. Byli jsme zděšení, že ačkoliv dostali lidé tolik kompostérů, že v odpadech bylo halda trávy a věcí ze zahrad," řekl starosta David Šimek (Sdružení pro město Svitavy). Podle něj by bylo přitom možné vytříděný odpad prodat, zároveň by se snížily platby za nákladné skládkování směsného odpadu.

Ve Svitavách v roce 2021 zavedli adresný svoz plastů z rodinné zástavby. Během letošního roku přibyla možnost odkládat do žlutých kontejnerů kromě plastů a nápojových kartonů také kovové odpady. Sběr potravinového odpadu by se podle Šimka ekonomicky nevyplatil. Podle platné legislativy by se v roce 2030 mělo vytřídit 60 procent komunálního odpadu.

Poplatek za odpady se ve Svitavách od ledna zvýší na 1056 korun za osobu a rok. Ve srovnání s letoškem je to o 24 korun více. I tak bude město na systém odpadového hospodářství doplácet za každého člověka ještě 42 korun.

