Vichřice poničila státním Lesům ČR asi 200 000 stromů, jde o běžné škody

Dosud největší větrnou kalamitu v historii Lesů ČR způsobil orkán Kyrill, který v lednu 2007 poničil šest milionů metrů krychlových dřeva.

Nedělní vichřice poničila v lesích státního podniku Lesy České republiky (LČR) v celé zemi podle předběžných odhadů asi 200 000 metrů krychlových dřeva. Představuje to přibližně 200 000 stromů. Podle mluvčí LČR Evy Jouklové jde o běžné škody způsobené silným větrem v tomto období, není to nic mimořádného. Žádný region by neměl být výrazněji postižen, uvedla. Podnik nepočítá ani s vyhlášením zákazů vstupu do lesů. Lesy ČR spravují téměř polovinu lesů v zemi.

Zhruba 200 000 metrů krychlových zničeného dřeva představuje přibližně dvě procenta z letos plánované těžby Lesů ČR ve výši kolem deseti milionů metrů krychlových. Dosud největší větrnou kalamitu v historii Lesů ČR způsobil orkán Kyrill, který v lednu 2007 poničil šest milionů metrů krychlových dřeva. Škody tehdy dosáhly jedné miliardy korun.

Polomy způsobené nedělním silným větrem nejsou podle státních lesníků plošné. "Jedná se o jednotlivé zlomené, nalomené nebo vyvrácené stromy. Průběžně je zpracujeme, takže to kůrovcovou situaci neovlivní," uvedla mluvčí. Část polámaných stromů lesníci využijí jako lapáky při jarním rojení kůrovce.

S vyhlášením zákazu vstupů do lesů kvůli polomům podnik nepočítá. "Doporučujeme však návštěvníkům lesa sledovat stav lesa i jednotlivých stromů a zbytečně neriskovat," uvedla mluvčí.

