Viník otravy řeky Bečvy se hledá už dva roky

Před dvěma roky, 20. září 2020, se v řece Bečvě objevila zprvu neznámá látka - rozbory ukázaly, že šlo o kyanid. Zasaženo bylo území na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje a kvůli úniku látky uhynulo velké množství ryb. Ekologická havárie postihla řeku pod Valašským Meziříčím až po Přerov, případ se dostal k soudu, ale stále není u konce. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy zhruba na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

V kauze je obžalována společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku a její ředitel Oldřich Havelka. Firma Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod, které odcházejí kanálem ústícím ve Valašském Meziříčí do Bečvy. První ryby podle zástupců společnosti začaly hynout zhruba 3,5 kilometru od tohoto vyústění. Vylučují tak, že by byli původcem ekologické havárie. Shodují se na tom i někteří rybáři, kteří kvůli tomu dělali i pokus se solankou. Pokus podle šéfa hustopečských rybářů Stanislava Pernického ukázal, že chlorid sodný, který je anorganická látka stejně jako kyanid draselný, se ve vodě rozptýlil v celé šíři toku už po 600 metrech. Podle něj tak únik jedu musel být podstatně blíže k místu nálezu prvních mrtvých ryb.

Olomoucký krajský soud by měl v následujícím období rozhodnout o stížnosti státního zástupce Jiřího Sachra, který nesouhlasil s vrácením kauzy k došetření. Soud ve Vsetíně kauzu vrátil k došetření, neboť podle předsedy soudu Pavla Kotradyho ve vyšetřování spatřuje nedostatky, které by se mohly projevit při dokazování. Server Seznam Zprávy dříve uvedl, že podle soudkyně, která měla o případu rozhodovat, neexistuje žádný přímý důkaz, odkud do řeky přitekla voda, která byla příčinou otravy ryb. V den, kdy se havárie projevila, zasahující neodebrali u klíčových výpustí žádné vzorky a neměli přehled o výpustích do Bečvy. Podle soudkyně jsou nedostatečné dva znalecké posudky od Jiřího Klicpery a Jihočeské univerzity, které neřeší, zda mohl jedovatý odpad z rožnovského továrního areálu uniknout v takové koncentraci a množství, aby otrava byla masivní.

Otrava Bečvy se stala také předmětem politických sporů, už koncem září 2020 požadovali tehdy opoziční občanští demokraté, Piráti a lidovci zařadit únik škodlivin do řeky jako zvláštní bod na program schůze Sněmovny, poslanci vládních ANO a ČSSD to ale odmítli. Kvůli případu byla zřízená sněmovní vyšetřovací komise. Loni v září zveřejnila zprávu, v níž zkritizovala postup při odběru i analýze vzorků vody a ryb bezprostředně po havárii. Podle poslanců nedostatečně koordinovaly kroky vodoprávní úřad ve Valašském Meziříčí a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Tehdejší ministr Richard Brabec (ANO) i inspekce označili zprávu komise za zpolitizovanou.

