Virgin Atlantic mohou uskutečnit transatlantický let s udržitelným palivem

Nové palivo by mohlo pomoci dekarbonizovat cestování letadlem do doby, než budou moci být využity nové pohony, jako elektřina a vodík.

Britský úřad pro civilní letectví udělil letecké společnosti Virgin Atlantic povolení k uskutečnění prvního letu přes Atlantik, při kterém bude použito pouze udržitelné letecké palivo (SAF). Let se uskuteční 28. listopadu a má ukázat, jak lze toto palivo využít k dekarbonizaci létání, uvedla agentura Reuters.

Aerolinky vkládají velké naděje do paliva SAF, při jehož výrobě se využívá odpad, jako třeba kuchyňský olej, a snižuje emise ve srovnání s fosilními palivy až o 70 procent. Nové palivo by mohlo pomoci dekarbonizovat cestování letadlem do doby, než budou moci být využity nové pohony, jako elektřina a vodík. V současnosti se již toto palivo používá k pohonu motorů letadel, ale pouze v rámci směsi s tradičním kerosinem.

Povolení k letu se SAF bylo uděleno po řadě technických prověrek regulátora, včetně úspěšného pozemního testování provozu motoru Trent 1000 společnosti Rolls-Royce, kterými jsou vybavena letadla Boeing 787 společnosti Virgin. Aerolinky musí ještě získat povolení k letu od regulátorů v USA, Irsku a Kanadě.

V roce 2021 se SAF podílel na dodávkách leteckého paliva 0,5 procenta. Mnoho aerolinek si však stanovilo za cíl zvýšit jeho používání do roku 2030 na deset procent. Aby bylo dosaženo cíle "čisté nuly" v emisích do roku 2050, měl by SAF tvořit 65 procent paliva.

Virgin Atlantic doufá, že let upozorní na potřebu zvýšení dostupnosti SAF. V současnosti, kdy se SAF vyrábí pouze v malých objemech, stojí třikrát až pětkrát více než běžné letecké palivo.

"Jsme odhodláni do roku 2030 používat deset procent SAF, ale abychom toho dosáhli, potřebujeme, aby vláda podpořila vytvoření britského odvětví udržitelného leteckého paliva," uvedl generální ředitel Virgin Atlantic Shai Weiss.

