Vláda odmítla trojici předloh ANO reagujících na zdražování energií

Trojicí návrhů poslanců opozičního hnutí ANO, které reagují na rostoucí ceny energií z poslední doby, vláda na dnešním zasedání odmítla. Podle výsledkůna webu zaujala negativní stanovisko k nulové dani z přidané hodnoty na elektřinu a plyn, návrhu na využití peněz z prodeje emisních povolenek na kompenzace domácnostem i návrhu na odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje. Opatření už loni předložila bývalá koaliční vláda Andreje Babiše (ANO), ale nový kabinet Petra Fialy (ODS) je stáhl z projednávání.

Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) po jednání kabinetu uvedl, že návrhy jsou na první pohled sympatické, reálně by ale znamenaly výpadek v řádu jednotek desítek miliard korun, který by nakonec museli zaplatit daňoví poplatníci. Kabinet si podle něj chce počínat opatrněji a pomoc kvůli rostoucím cenám energií lépe cílit. Aktuální předlohy ANO jsou totožné s návrhy Babišovy vlády, podle šéfky poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové se liší jen účinností.

V novele zákona o DPH navrhuje ANO osvobodit dodání plynu a elektřiny od daně od letošního 1. března do 1. března příštího roku. Veřejné rozpočty by tato změna měla stát 2,08 miliardy korun měsíčně. Vláda v tomto případě upozorňuje, že evropská směrnice neumožňuje osvobodit plyn a elektřinu od DPH s nárokem na odpočet daně. "Přijetí návrhu zákona by tedy znamenalo porušení unijního práva a vystavilo by ČR riziku postihu z tohoto titulu," varuje vláda.

Poukazuje také na to, že není uvedeno, jaký plyn má být osvobozen. "Z tohoto důvodu by navrhovaná úprava dopadala například i na helium do zábavních balonků, kyslík do potápěčských bomb, plyn používaný ke konzervaci potravin, pivařský plyn nebo plyny používané u svařování. Navrhovaná úprava tak nedůvodně cílí na širší oblast, než jakou předpokládají sami předkladatelé," stojí ve stanovisku.

V novele zákona o podporovaných zdrojích energie poslanci ANO navrhli, aby vláda mohla osvobodit domácnosti od části regulované ceny elektřiny určené na podporu obnovitelných a dalších podporovaných zdrojů energie. Vláda ale ve stanovisku mimo jiné uvedla, že zvolila cestu adresných sociálních dávek, kterou považuje za vhodnější. Návrh podle kabinetu také zasahuje do veřejné podpory, kterou by musela nejprve posoudit Evropská komise.

S nesouhlasem vlády se setkala i novela zákona o podmínkách obchodování s emisními povolenkami. Poslanci ANO chtějí, aby část peněz z prodeje povolenek směřovala na zmírnění sociálních dopadů rostoucích cen energií místo do Modernizačního fondu. Opatření má platit dva roky a mohlo by přinést celkově kolem 17 miliard korun.

Vláda však v tomto případě upozorňuje například na to, že emisní povolenky se obchodují v aukcích podle předem stanoveného kalendáře. "Tyto povolenky jsou tak nyní součástí celého balíčku povolenek určených pro Modernizační fond pro všechny jeho členy, nejen pro Českou republiku. Navrhovaná změna zákona by tak musela nejdříve vyvolat změnu aukčního kalendáře a její projednání a schválení Evropskou komisí," stojí v návrhu stanoviska. Termín pro začátek čerpání peněz z povolenek, tedy letošní březen, na zmírnění dopadů rostoucích cen energií, je podle vlády proto nereálný.

Bez ohledu na stanovisko vlády dostanou materiál k projednání poslanci. Není jasné, kdy se jím bude Sněmovna zabývat.

