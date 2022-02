Vláda opět projedná povinné podíly ekologických vozidel ve veřejné dopravě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Vláda má znovu projednat návrh na zavedení pravidel, podle nichž by úřady měly ve veřejné dopravě alespoň část provozu zajistit nízkoemisními vozidly. Limity, které by byly jednotlivě určeny, by měly být součástí veřejných zakázek. Nastavení pravidel by mělo pomoci splnit podmínky EU. Vyplývá to z materiálu ministerstva pro místní rozvoj (MMR) pro vládu. Pravidla už loni v létě schválil předchozí kabinet, Sněmovna ho však před koncem svého funkčního období už nestihla projednat.

Pravidla, které vycházejí z norem EU, počítají se stanovením minimálních podílů nízkoemisních vozidel a vozidel s nulovými emisemi při zadávání veřejných zakázek na zajištění veřejné dopravy. Část stanovených podílů nízkoemisních vozidel ve veřejné dopravě by být podle návrhu měly úřady naplnit nejprve do konce roku 2025 a další část pak do konce roku 2030. Limity by měly být stanoveny různě podle jednotlivých kategorií vozidel. Podíly se pohybují v řádech desítek procent.

Zavedení limitů je součástí navrhovaného zákona o podpoře nízkoemisních vozidel. Limity by se měly týkat pouze nadlimitních veřejných zakázek.

