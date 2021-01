Vláda: Přípravky na ochranu rostlin budou značené čárovými kódy

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Aqua Mechanical / Flickr Podle novely by zemědělci také povinně odevzdávali evidenci použitých přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin elektronicky. Nemuseli by pak odevzdávat výkazy.

Přípravky na ochranu rostlin pro profesionální pěstitele se nejspíš začnou označovat čárovými kódy. Nový systém má bojovat proti falzifikátům. Uvádí to důvodová zpráva k novele rostlinolékařského zákona, kterou odsouhlasila vláda. ČTK to sdělilo ministerstvo zemědělství. Česko je ve falšovaných prodejích pesticidů nad evropským průměrem. Falzifikáty dovážené do ČR činí 17,8 procenta z prodejů za 930 milionů korun. V evropských státech představoval prodej falšovaných pesticidů 13,8 procenta.

Informace o pohybech přípravků po republice se budou zaznamenávat do úložiště dat, nový systém tak umožní sledovat přípravky v každém článku distribuce. Úložiště bude spravovat ministerstvo zemědělství.

"Zřízení centrálního úložiště dat je klíčovým prvkem pro zabezpečení funkčnosti zaváděného systému. Tento systém umožní sledovat přípravek v každém článku distribučního řetězce. Elektronickou evidencí a dohledatelností původu přípravků na ochranu rostlin by se mělo zabránit falšování a distribuci těchto přípravků," sdělil ČTK mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Systém by podle zprávy měl obsahovat povinné vedení evidence o uvádění přípravků pro profesionály v elektronické podobě. "Ta umožní propojení záznamů s příslušnými dvourozměrnými čárovými kódy a dálkový přenos povinně vedených údajů do centrálního úložiště dat," vysvětluje zpráva.

Novela také zavádí definice pro přemnožené organismy, které můžou působit hospodářské škody. Bude definovat práh škodlivosti, na který bude navazovat zvýšený stav a kalamitní stav. Podobně se to již používá u přemnožených zvířat, v posledních letech například u hrabošů.

Podle novely by zemědělci také povinně odevzdávali evidenci použitých přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin elektronicky. Nemuseli by pak odevzdávat výkazy.

Zákon, pokud jej Parlament schválí a prezident podepíše, by měl začít platit od 1. července 2022.

