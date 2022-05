Vláda projedná protipovodňová opatření na horním toku Opavy včetně přehrady Nové Heřminovy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Zprávu o opatřeních ke snížení povodňových rizik na horním toku řeky Opavy dnes projedná vláda. Materiál, který předkládá ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), uvádí, že zvýšení úrovně ochrany před povodněmi nelze dosáhnout bez stavby přehrady Nové Heřminovy. Příprava stavby by měla začít ke konci roku 2026 a do provozu by měla být nádrž uvedena v roce 2032. Obec Nové Heřminovy dlouhodobě stavbu odmítá. Celý soubor opatření bude stát podle vládního materiálu více než osm miliard korun.

O výstavbě přehrady se diskutuje desítky let. Vládní materiál připomíná, že letos uplyne 25 let od katastrofální povodně, kdy bylo nejvíce postižené povodí horní Opavy. Po povodních byly zahájeny přípravy koncepce opatření ke snížení povodňových rizik.

Uvádí se v něm také, že v případě výskytu stoleté vody se v nebezpečí v této oblasti nachází 15 900 obyvatel a 1900 stavebních objektů, které doposud nejsou chráněny. V nepřijatelném riziku s přímým ohrožením zdraví a majetků je 6000 obyvatel a asi 830 objektů.

Soubor opatření na horní Opavě je rozdělen do osmi celků. Klíčovým prvkem komplexu opatření je kromě souboru malých vodních nádrží plánovaná přehrada. Nádrž má mít objem 14,3 milionů metrů krychlových.

Materiál uvádí, že kvůli nesouhlasu a odmítání stavby dochází k průtahům. Místní stavbu odmítli již v roce 2008 v referendu. Obec podala námitku systémové podjatosti proti všem úředníkům na Městském úřadě v Krnově i na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje. Vzhledem k tomu, že správní řízení je vedeno v režimu liniového zákona o urychlení výstavby infrastruktury, neočekává se, že by v případě správní žaloby došlo k narušení časového harmonogramu.

Vládní materiál předpokládá, že na přelomu let 2022 a 2023 bude vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení bude vydáno v roce 2025 a příprava stavebních prací začne ke konci roku 2026. Stavba by spolu s dalšími opatřeními, které s přehradou úzce souvisí, měla stát 4,27 miliardy korun.

Stavbě bude muset předcházet přeložka silnice I/45. Do roku 2026 by mělo být na opatření na horní Opavě vynaloženo 2,5 miliardy korun a celkový objem peněz vynaložených do roku 2031 je odhadován na 8,429 miliardy korun.

