Vlaky Eurostar jezdí kvůli brexitovým pravidlům se stovkami volných míst

Vlaky Eurostar jsou denně nuceny jezdit přes Lamanšský průliv se stovkami prázdných míst, protože pohraniční policie nestíhá dostatečně rychle kontrolovat cestovní pasy. Opatření vyplývá z odchodu Británie z Evropské unie. Na některých spojích mezi Londýnem, Paříží a Bruselem se tak běžně neprodá až 350 ze zhruba 900 jízdenek navzdory "obrovské poptávce" po ekologickém způsobu mezinárodní dopravy, uvedl list The Guardian.

Britské pasy musí být od brexitu razítkovány zvlášť. Cestující se nyní mají dostavit až 90 minut před některými odjezdy, ale úzká místa na stanicích stále znamenají, že nemohou být všichni odbaveni včas, uvedla ředitelka společnosti Eurostar Gwendoline Cazenaveová. Pandemie covidu-19, kdy bylo mezinárodní cestování z velké části pozastaveno, podle ní drasticky snížila počet pracovníků pohraniční policie na nádražích v Paříži, kde se kvůli brexitovým pravidlům musí kontrolovat cestovní doklady.

"Dokonce i mě - mám pracovní povolení, vědí, kdo jsem - se ptají: 'Co budete dělat ve Spojeném království?'. Zabere to téměř o 30 procent více času (než dříve)," uvedla Cazenaveová. Za svou hlavní prioritu označila řešení kapacitních problémů na nádražích.

Při odjezdu z Amsterodamu do Londýna lze ve vlaku obsadit pouze 250 sedadel kvůli nedostatku místa na nádraží pro hraniční kontroly, přestože je tato trasa jednou z nejvytíženějších v Evropě, dodala Cazenaveová.

Obchodní ředitel společnosti Eurostar François Le Doze uvedl, že nejvíce postiženy byly ranní vlaky, ale aby se zabránilo narůstajícím zpožděním, byla na linkách omezena místa po celý den. Připustil, že to cestujícím, kteří chtějí cestovat ekologičtěji, značně zdražuje jízdné: "Je to jako s biopotravinami. Dokud je problém s kapacitou, působí to potíže," dodal.

Fronty a kapacitní omezení se pravděpodobně ještě prohloubí, až bude zaveden unijní systém pro zahraniční cestující, včetně občanů Spojeného království. Ten byl nyní odložen nejméně do konce roku 2023. Cazenaveová uvedla, že odklad je vítaný, ale systém zůstává "velkým problémem".

Cazenaveová hovořila v Bruselu v době, kdy Eurostar představil nové logo po loňském sloučení s francouzsko-belgickým provozovatelem vysokorychlostní dopravy Thalys a potvrdil své ambice zvýšit do roku 2030 počet cestujících na 30 milionů, přičemž v roce 2019 jich obě firmy měly dohromady 19 milionů.

Od října 2023 se spojí pod jednotnou webovou stránku a rezervační systém, což umožní snadnější rezervaci přímých a návazných cest mezi Londýnem a kontinentem. Cestující ve Spojeném království si budou moci koupit jízdenky Eurostar do německých destinací včetně Kolína nad Rýnem a Dortmundu s přestupem v Bruselu.

