Ministr průmyslu a obchodu Vlček není zastáncem zálohování PET lahví, Hladík s výtkami k návrhu nesouhlasí

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) není zastáncem zavedení zálohování PET lahví. Hlavní problémy v odpadovém hospodářství vidí jinde, a to v samotné produkci odpadů nebo v jiných kategoriích, jako jsou fólie, PVC a polystyren. Řekl to dnes novinářům při příchodu na jednání vlády, která bude o novele zákona o obalech jednat. Návrh kritizuje i opoziční hnutí ANO. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), jehož úřad zákon předkládá, s výtkami nesouhlasí. TOP 09 zálohování PET lahví bezesporu podporuje, řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) se názory v poslaneckém klubu ODS různí.Novela zavádí zálohový systém na PET lahve a kovové plechovky. Podle ministerstva životního prostředí se počítá se čtyřkorunovou výší zálohy, její přesnou cenu ale stanoví až vyhláška k novele. Cílem má být zvýšení míry recyklace a omezení množství odpadu v přírodě. Návrh rovněž zahrnuje povinnosti týkající se reklamních letáků. Chce zavést recyklační poplatek pro jejich výrobce, a omezit tak plošnou distribuci těm, kteří o reklamní letáky zájem nemají. Kritické připomínky nejen ministerstva průmyslu, ale i například ze strany Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv nebo Hospodářské komory ČR jsou podle Vlčka relativně široké, očekává tak pestrou debatu. Stát se podle něj může i to, že ministr návrh na vládě nepodpoří. "Uvědomme si, že se bavíme o relativně velkých zdrojích, které bude muset tato společnost do toho investovat," míní. "Už dnes vidíme, že se nám do systému vrací zhruba osm z deseti PET lahví, které zpátky v recyklaci končí," dodal Vlček. Současný systém má podle ministra pozitivní dopad na platby, které občané platí za svoz odpadů. Podle Vlčka může mít zavedení zálohování vliv na cenu nápojů. "Logicky, kdo nápoj dává do oběhu, samozřejmě musí promítnout nějaké své náklady," uvedl. "Z osobní zkušenosti doporučuji vám i divákům, máme v České republice jednu z nejkvalitnějších kohoutkových vod na celém světě, takže pijme vodu z kohoutku," dodal. "Nedojde v žádném případě ke zdražení ani o halíř," oponoval Hladík. Systém podle něj bude financovaný z poplatků od nápojářů, z prodeje PET lahví a z nevybraných záloh. "Není tady žádná možnost (zdražení nápojů). Naopak to přesně bude zohledňovat spotřebitelské chování," dodal. "Žádnou jinou cestu, jak se zbavit pohozených PET a plechovek v přírodě nemáme. Zároveň je to jediná cesta, jak zajistit recyklaci materiálu. Dnes skvěle sbíráme, ale špatně recyklujeme," uvedl Hladík. "Pokud by se nezálohovalo, tak to bude ve svém důsledku znamenat, že se budou jenom zvedat poplatky pro lidi," doplnil. Mezi starosty jsou podle něj na předlohu různé názory. "Zatím nezazněly žádné věci kromě emotivních výlevů, které by vnášely nějaký reálný argument," doplnil. Společnost Česká distribuční v září uvedla, že se obchodníkům a spotřebitelům kvůli navrhovanému recyklačnímu poplatku zdaní reklamní letáky, politikům ale nikoliv. Ministerstvo životního prostředí tehdy ČTK sdělilo, že volební letáky mají na rozdíl od reklamních informační charakter, což plyne z definice v návrhu novely zákonu o obalech. "Jsem připraven diskutovat v Poslanecké sněmovně o jednotlivých parametrech," uvedl Hladík. Letáky jsou podle něj druhým tématem, které resort do novely vtělil na tlak obcí a měst, které "dlouhodobě volají po tom, že za modré kontejnery (na papír) doplácí." "Postoj TOP 09 je jasný. Zálohování plastových lahví je správný krok, to je v zákonu bezesporu správně. My to podporujeme," uvedl Válek. Za zásadní považuje, že návrh nepovede ke zdražení nápojů pro spotřebitele a to, aby PET lahve nebyly v přírodě. "Co se týče postoje poslanců v poslaneckém klubu ODS, tak názory se v tomto směru různí. Jsem zvědavý na debatu, kterou povedeme na vládě, protože to řešení má své klady i zápory," poznamenal Kupka. Podle ministra dopravy je potřeba přesně vyhodnotit, jakým způsobem by zavedení zálohování zahýbalo současnými systémy v obcích a městech. Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) dnes řekl, že návrh vychází vstříc velkým výrobcům nápojů a naopak připravuje obce o stovky milionů korun ročně. "Není ničím vyžadován, žádnou evropskou legislativou, protože naše povinnosti plníme stávajícím systémem," uvedl. Systém zálohování by podle něj mohl ohrozit fungující systém barevných kontejnerů na sběr obalových odpadů.

