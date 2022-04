Vlka nalezeného u Heřmánkovic na Broumovsku zřejmě někdo postřelil

karel krasensky 7.4.2022 13:08

Na místě tragický zesnulého by měl být zbudovan dustojný pomník kde by se jednou ročně schazeli členové neziskových ekologických hnutí a organizaci.Za zvuku smuteční hudby pokladat věnce a proslov by mohl mít Blaha z hnutí Duha.Sláva vlkovi.

