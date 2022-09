Vodíku přikládá EU velkou budoucnost, jeho využití je ale v začátcích

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Wikimedia Commons Molekuly vodíku

Tento týden vyzdvihla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Evropském parlamentu potenciál vodíku. Přinášíme výběr informací o využití vodíku:Vodík je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, dnes se používá například v chemickém průmyslu nebo při svařování, stále častěji se ale hovoří o jeho využití v energetice nebo dopravě. Nejrozšířenější prvek ve vesmíru se ovšem na Zemi vyskytuje jen vzácně, nejčastěji ve vyšších vrstvách atmosféry, je také jednou z podstatných složek zemního plynu a vyskytuje se také v ložiscích uhlí.

Získání plynného vodíku je energeticky náročné, v současnosti se většinou vyrábí rozkladem zemního plynu za vysokých teplot nebo elektrolýzou vody. Uvolňuje se také při koksování uhlí, tvoří přibližně polovinu objemu svítiplynu a koksárenského plynu, ze kterých se dříve získával destilací, dnes je ale tato metoda už okrajová.

Rozšířená výroba vodíku ze zemního plynu a jeho další využití ovšem nejsou příliš ekologické, podle loňské studie Cornellovy a Stanfordovy univerzity je při energetickém využití takto získaného vodíku uhlíková stopa podstatně vyšší, než když by se spaloval zemní plyn přímo. Opačná je přitom situace v případě, že se by vodík získával elektrolýzou vody za použití energie z obnovitelných zdrojů. Právě v tom vidí EU i další státy včetně USA budoucnost.

Při využití vodíku například ve spalovacích motorech totiž kromě energie vzniká jen vodní pára, z kilogramu vodíku se navíc v takovém případě získá téměř třikrát více energie než ze stejného množství benzínu či nafty. Druhou možností, jak z vodíku získat energii, jsou palivové články, ve kterých se elektrická energie získává chemickou reakcí vodíku s kyslíkem. Účinnost je přitom vyšší, než při pouhém spalování vodíku.

Využití vodíku v energetice je ovšem teprve v začátcích, první čistě vodíková elektrárna na světě vznikla ve Fusině nedaleko Benátek v roce 2010, zařízení s instalovaným výkonem 15 MW ovšem fungovalo jen mezi roky 2016 a 2018. V současnosti se s vodkovými elektrárnami stále teprve experimentuje, k průkopníkům platí Jižní Korea, kde loni u Inčchonu otevřeli zařízení využívající palivové články s instalovaný výkonem přes 75 MW.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Větší využití - byť se stále jedná jen o zlomek vyrobených a provozovaných vozů - má vodík v dopravě. Vozidla na vodík jsou alternativou ke klasickým elektromobilům, které využívají velké bateriové články. Využitím vodíkových palivových článků se zvyšuje dojezd vozů a zkracuje doba dobíjení z hodin řádově na minuty, což je srovnatelné s běžným tankováním benzinu nebo nafty. Vodíkový pohon se uplatňuje také v autobusech a nákladních automobilech.

Osobní auto s vodíkovými palivovými články má spotřebu zhruba 0,8 kg vodíku na 100 km. Výhodou je také bezhlučný a bezemisní provoz, přičemž z výfuku vytéká jen čistá voda. K nevýhodám patří zatím vysoké výrobní náklady na celý systém a také jeho prostorová náročnost. Vodíkový systém totiž zahrnuje tlakové nádoby, palivový článek, elektromotor i menší akumulátor. K zásadnějším nevýhodám patří i nedostatečná infrastruktura.

Technologie vozů s vodíkovými palivovými články, ve kterých se vyrábí elektřina slučováním vodíku a kyslíku, není nová. Americká automobilka General Motors například již v roce 1966 přestavila svůj první vodíkový vůz Electrovan. Byl jen pro dvě osoby, v zadní části dodávky byly velké ocelové nádrže s vodíkem a kyslíkem. Na jedno natankování ujel vůz zhruba 150 mil (241 km) a nejméně při jedné příležitosti jeho nádrž s vodíkem explodovala.

Ministři dopravy zemí Evropské unie se letos v červnu shodli na tom, že všechny velké silnice v Evropě by měly být do konce roku 2025 vybaveny na každých 60 kilometrech dobíjecí stanicí pro osobní elektromobily, o pět let později i pro nákladní auta. Rovněž do konce roku 2030 by na každých 200 kilometrech těchto silnic mělo jít doplnit palivo v autech na vodík.

Sériové vozy na vodík ve světě nabízí už dnes například japonská Toyota, která je průkopníkem využití vodíku v dopravě a do vodíkových technologií masivně investuje, ale také Honda nebo korejský koncern Hyundai. Naopak některé automobilky od vývoje vodíkových osobních automobilů upustily a chtějí se zaměřit na zdokonalování bateriových elektromobilů.

Vodík nachází využití i ve veřejné dopravě, a to nejen v autobusech, kde je jeho používání asi nejrozšířenější. Koncem letošního srpna například vyjely v německé spolkové zemi Dolní Sasko do řádného provozu vlaky poháněné vodíkem. Dolnosaské vlaky ale zatím využívají pro svůj pohon takzvaný šedivý vodík, který vzniká výrobou ze zemního plynu, nikoli zelený získaný díky elektřině z obnovitelných zdrojů.

