Vojenské lesy a statky zakázaly vstup do svých lesů na Moravě a ve Slezsku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Vojenské lesy a statky ČR Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vojenské lesy a statky ČR (VLS) kvůli povodním zakázaly vstup do lesů u Frýdku-Místku nebo v okolí Lipníku nad Bečvou. Hrozí tam pády stromů, které v posledních dnech poškodily vydatné deště a silný vítr, sdělil mluvčí VLS Petr Toman."Opatření vydal vojenský lesní úřad v zájmu zdraví a bezpečnosti osob. Stromy jsou na místě vyvrácené, zlomené či do sebe zavěšené. I při slabších poryvech větru tak hrozí jejich pád, čímž vzniká zvýšené nebezpečí úrazu," uvedl Toman. Zákaz potrvá do 18. prosince.

"Zákaz vstupu do lesa bude platit pro pozemky zahrnuté do lesního hospodářského celku Bruntál na katastrálních území Bruntál-město, Oborná, Staré Město u Bruntálu, Bynina, Dětřichov nad Bystřicí, Dobrá u Frýdku-Místku, Fryčovice, Panské Nové Dvory, Hostašovice, Arnoltice u Huzové, Jasenice u Valašského Meziříčí, Kunín, Libhošť, Lomnice u Rýmařova, Mikulovice u Jeseníka, Mštěnovice, Nové Heřminovy, Šenov u Nového Jičína, Rýžoviště, Dětřichovice, Světlá ve Slezsku, Skrbovice a Markvartice u Široké Nivy," uvedl mluvčí.

reklama