Vojenské lesy vybudují v zámečku v Brdech návštěvnické centrum

Vojenské lesy a statky ČR (VLS) zahájily stavbu Domu přírody Brd zhruba za 85 milionů korun. Návštěvnické a informační centrum vznikne v areálu loveckého zámečku Tři trubky u Strašic na Rokycansku, který je kulturní památkou. Zhruba 57 milionů korun poskytne Evropský fond pro regionální rozvoj. ČTK to řekl Libor Barák, vedoucí investic VLS, jimž zámeček od roku 2015 patří.

Návštěvnické centrum bude mít působnost pro celou Chráněnou krajinnou oblast Brdy, která vznikla v roce 2016 po zrušení vojenského prostoru. V bývalých hospodářských budovách najdou turisté od jara 2023 rozsáhlou expozici o středočeských horách a přírodě, o historii civilních i vojenských Brd, legendách a slavných obyvatelích.

"Expozice bude umístěná v exteriéru areálu, zejména v jeho hospodářských budovách, samotné hlavní historické budově zámečku, kde pobývali prezidenti Masaryk nebo Beneš, se však vyhne," řekl mluvčí VLS Jan Sotona.

Dům bude nabízet prostory pro expoziční, vzdělávací a volnočasové aktivity. Obnovena bude také bývalá vodní elektrárna a po okolí bude mobiliář pro venkovní aktivity hlavně dětí. Okolím povedou nové pěší cesty, jedna z nich do Strašic, kde jsou tři větší parkoviště.

"Brdy zde budou od počátku prezentovány jako tajemný, drsný a krásný ostrov přírody uprostřed jinak civilizačním ruchem intenzivně přetvořené kulturní krajiny středních Čech a Plzeňska," řekl ředitel VLS Petr Král.

VLS, ministerstvo životního prostředí, Plzeňský kraj i okolní obce neočekávají, že Brdy postihne masová turistika jako třeba Šumavu. Projektový manažer Domu přírody Lukáš Nedvěd uvedl, že v případě vybudování rozsáhlé komerční návštěvnické infrastruktury, na niž jsou zvyklí v jiných horských oblastech, by Brdy ztratily svou jedinečnost.

Podle Jiřího Hahnera (ODS), starosty Strašic s 2600 obyvateli, zajistila téměř šest let fungující CHKO Brdy Strašicím výrazný příliv turistů. Návštěvnost roste, zejména poslední dva "covidové" roky, kdy tam bylo třikrát víc turistů než v běžných letech.

Zámeček, který je od roku 2014 kulturní památkou, sloužil do roku 2016 jako školicí středisko vojáků. V 80. letech 19. století ho dal vystavět kníže Jeroným Colloredo-Mansfeld, jenž vlastnil tuto část Brd spolu s panstvími Dobříš a Zbiroh. Stavbu navrhl vídeňský architekt italského původu Camillo Sita v duchu doznívajícího romantismu.

Stavba se poté, co vláda zřídila v roce 1926 Vojenský újezd Brdy, stala oblíbeným místem pro odpočinek vojenských velitelů, politiků i prezidentů. Za německé okupace tam pobýval polní maršál Walther von Brauchitsch. Po roce 1948 sloužil k ubytování generálů, důstojníků a politiků. Díky tomu se zachoval v dobrém stavu. VLS příští rok zahájí obnovu zámečku i myslivny zhruba za 25 milionů Kč. Stihnout by ji chtěli do otevření domu přírody.

