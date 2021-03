Volkswagen omylem v předstihu oznámil, že divizi v USA přejmenuje na Voltswagen

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Vytautas Kielaitis / Shutterstock Nový název odkazuje na snahu německé automobilové skupiny prosadit se v USA s elektromobily.

Německý koncern Volkswagen omylem vydal s měsíčním předstihem zprávu, v níž oznamuje, že svou americkou součást přejmenuje na Voltswagen of America. Informoval o tom zpravodajský server CNBC. Nový název odkazuje na snahu německé automobilové skupiny prosadit se v USA s elektromobily.

Zprávu s datem 29. dubna, kterou omylem zveřejnil na svém webu v pondělí, Volkswagen mezitím odstranil. Její autenticitu serveru CNBC potvrdil zdroj obeznámený s plánem automobilky. Název divize má podnik ve Spojených státech změnit v květnu. Jde podle něj o "veřejnou deklaraci budoucích investic do elektrické mobility".

Nápis Voltswagen bude umístěn na všech modelech poháněných elektřinou. Podle tiskové zprávy, která se na pár okamžiků objevila na webu Volkswagenu, bude Voltswagen of America divizí Volkswagen Group of America a dceřinou společností skupiny Volkswagen. Sídlit bude ve městě Herndom ve státě Virginie.

Volkswagen budoucnost automobilového sektoru vidí v elektromobilitě, se kterou má velké plány. Jen do roku 2025 chce do vývoje elektromotorů investovat zhruba 35 miliard eur (asi 915 miliard Kč) a dalších 27 miliard eur (skoro 706 miliard Kč) vložit do digitalizace. Díky elektřině, digitalizaci a ekologickému provozu chce Volkswagen do roku 2050 dosáhnout takzvané klimatické neutrality.

Akcie Volkswagenu od začátku roku zpevnily o více než 70 procent. Podpořila je právě řada oznámení ohledně strategie v oblasti elektromobilů. V polovině března firma mimo jiné sdělila, že letos hodlá více než zdvojnásobit odbyt elektromobilů a že do roku 2030 plánuje mít v Evropě šest továren na výrobu baterií.

